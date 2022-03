Kommentar: Staatlich geduldete Körperverletzung

Abschied von der Maskenpflicht

Von Hans Moritz schließen

Jetzt die Maskenpflicht fallen zu lassen, ist Wahnsinn. Über eine Impfpflicht brauchen wir dann bitte nicht mehr zu reden, kommentiert Redaktionsleiter Hans Moritz.

Wenn ab Ende März die Maskenpflicht fast überall fällt, ist das nichts anderes als staatlich geduldete Körperverletzung. Noch nie waren gleichzeitig so viele Menschen mit Corona infiziert. Und waren wir uns nicht seit April 2020 einig, dass Masken das niederschwelligste Mittel sind, um sich und andere vor einer Infektion zu schützen? Maskenpflicht wird nun zur Bürgerpflicht.



Mag sein, dass die klinische Belastung nicht mehr ganz so hoch ist (am Anschlag wird immer gearbeitet). Tatsache ist aber, dass die Impfung gegen den Omikron-Subtyp wenig Schutz bietet. Deswegen stecken sich zurzeit allein im Landkreis über 2000 Bürger pro Woche an.



Mit gravierenden Folgen: Wer nicht im Homeoffice arbeiten kann, muss sich krankmelden – und fällt teils mehrere Wochen aus. Der Infizierte muss ebenso lange zu Hause bleiben. Wer es schon erlebt hat, weiß: Zehn, 14 Tage daheim eingesperrt zu sein, ist kein Spaß.



Oder fällt die Isolationspflicht als Nächstes? Das wäre zumindest der konsequente Abschied des Staates aus der Pandemiebekämpfung. Sehenden Auges steuert die Berliner Ampel auf die kollektive und langfristige Schließung der Schulen zu – in einer Zeit, in der es bald mit den Abschlussprüfungen losgeht. Die Entscheidung ist an Verantwortungslosigkeit nicht zu überbieten.

ham