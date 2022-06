Kinder nach Corona: Bis zum Selbstmordgedanken

Von: Hans Moritz

Immer mehr Kinder sind sozial auffällig. Corona hat den Trend erheblich verstärkt. Jetzt bauen Politik und Schulen die Hilfsangebote aus. © Nicolas Armer/dpa

Die Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) wird an der Herzog-Tassilo-Realschule in Erding und an der Realschule Taufkirchen verstärkt. An der Grundschule Taufkirchen soll sie eingeführt werden.

Erding/Taufkirchen - Diese Empfehlungsbeschlüsse fasste am Montag der Jugendhilfeausschuss des Kreistags. Dessen Mitglieder waren zudem der Auffassung, dass auch die Gymnasien zusätzliche Beratungsstellen erhalten sollen. Wann das kommen wird, steht aber noch nicht fest.



Es sind alarmierende Befunde, welche die beiden Realschulen im Jugendamt eingereicht haben. Nicht erst seit Corona, nun aber umso häufiger beobachteten die Lehrer verstärktes Mobbing, Überforderungssituationen in den Familien, Verhaltensauffälligkeiten, psychische Belastungen, Selbstverletzungen, Essstörungen, Unruhezustände und sogar Selbstmordgedanken. Und: Immer öfter werden Schüler straffällig, sind etwa in Körperverletzungen oder Drogendelikte verwickelt.



Die Schulleiter ließen in ihren Stellungnahmen keinen Zweifel daran, dass die JaS, auch Schulsozialarbeit genannt, nach Lockdowns und Schulschließungen erst recht ausgebaut werden müsse (wir berichteten). Jugendamtsleiter Christian Numberger berichtete, dass an der Tassilo-Realschule derzeit ein wöchentliches Kontingent von sechs Stunden zur Verfügung stehe, in Taufkirchen fünf. Für die JaS ist an beiden Einrichtungen der Verein Brücke zuständig, der allseits für seine Arbeit gelobt wird.



Numberger berichtete, eine Gesetzesänderung erlaube es nun, die Stundenkontingente um je eine halbe Stelle zu erweitern: „Mittlerweile fördert der Freistaat die JaS an Realschulen.“ Voraussetzung sei, dass der Schulträger, in beiden Fällen der Landkreis, seine Förderung aufrecht erhält, was in Erding als selbstverständlich gilt.



Bislang bezahlte der Landkreis für die JaS an der Tassilo-Realschule jährlich 7800 Euro und in Taufkirchen 5200 Euro. Nun kommen jeweils etwa 21 000 Euro pro Jahr dazu. Die Mittel stammen laut Numberger aus dem „Konzept zur außerschulischen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie“. Er machte aber auch deutlich, dass die finanzielle Hauptlast weiterhin der Landkreis zu tragen habe.



Hinzu kommt seinen Worten zufolge, dass sich die Schülerstruktur an den Realschulen ändere. Sie werde immer vergleichbarer mit denen der Mittelschulen.



Einen ungewöhnlich hohen Anteil an Migranten – etwa 30 Prozent – verzeichnet auch die Grundschule Taufkirchen, die Schulsozialarbeit einführen will, was in dieser Schulart noch eine Seltenheit ist. Den Bedarf erkannte der Jugendhilfeausschuss ebenfalls ohne Gegenstimme an. Den Landkreis wird das, obwohl Grundschulen in Trägerschaft der Gemeinden sind, jährlich knapp 8200 Euro kosten.



Rektorin Doris Holler hatte zur Begründung die gleichen Argumente angeführt wie ihre Kollegen von den Realschulen – deutlich mehr Auffälligkeiten, deutlich mehr familiäre Probleme, befeuert nicht zuletzt durch die Pandemie.



Schützenhilfe kommt auch vom Staatlichen Schulamt, dessen fachlicher Leiter Robert Leiter in einer schriftlichen Stellungnahme darauf hinweist, dass die Problemlagen ein Ausmaß erreicht hätten, das von Lehrern selbst nicht gestemmt werden könne. Im Gegenteil: Schulen mit Sozialarbeit „zeigen unbestritten, dass diese Einrichtung den erzieherischen Auftrag der Schulen wirkungsvoll und nachhaltig unterstützt“, so Leiter. Deswegen sei er klar für die JaS-Einführung an Grundschulen.



Barbara Lanzinger (CSU) regte an, mit der Erweiterung der JaS wieder die Brücke zu beauftragen. Zu deren Sozialpädagogen hätten die Schulfamilien bereits Vertrauen gefasst. Numberger sah es genauso, fügte aber an, „dass noch geklärt werden muss, ob wir die zwei halben Stellen öffentlich ausschreiben müssen“.



Ulla Dieckmann (SPD) zeigte sich erfreut, „dass es zumindest bei den Realschulen nun endlich eine Verbesserung gibt“. Schon seit 2013 sei das ihrer Fraktion ein Anliegen. Sie erinnerte an einen SPD-Antrag vom April, die Schulsozialarbeit an allen Schulen des Landkreises zu intensivieren – also auch an den drei Gymnasien. Vizelandrat Franz Hofstetter (CSU), der die Sitzung leitete, erklärte: „Darüber besteht wohl Konsens.“ Allerdings konnte er noch nicht einmal sagen, wenn der Antrag überhaupt im Jugendhilfe- beziehungsweise Kreisausschuss behandelt wird.

