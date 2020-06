Landratsamt klärt über die Corona-Toten auf

Im Landkreis Erding gibt es elf Corona-Tote zu beklagen. Was es mit diesen Fällen auf sich hat, darüber informierte am Dienstag das Gesundheitsamt. Ansonsten scheint die Pandemie im Erdinger Land weiterhin vorerst gestoppt.

Erding– Diese Nachricht passt zu den weitreichenden Lockerungen, die die Staatsregierung am Dienstag verkündet hat: Im Landkreis Erding gibt es derzeit nur noch sechs bekannte Corona-Infektionen. Der Dienstag war der zwölfte Tag in Folge, an dem keine neue Ansteckung bekannt geworden ist. Das berichtet Landratsamtssprecherin Daniela Fritzen.

Insgesamt gibt es weiterhin 617 bekannte Covid-19-Ansteckungen. Die Zahl der Genesenen stieg am Dienstag um acht auf 600 Bürger. Die hohe Zahl führt Fritzen auf eine mögliche Verzögerung bei der Meldung durch die Ärzte zurück. Neun Verdachtsfälle suchten gestern die Screeningstelle auf.

Bei den zwei Patienten, die seit längerer Zeit im Erdinger Klinikum behandelt werden, handelt es sich nicht um Landkreisbürger. Dafür werden zwei Patienten aus dem Erdinger Land in den Kliniken Neuperlach und Bad Aibling versorgt, berichtet Fritzen auf Anfrage unserer Zeitung.

Von den elf Erdingern, die der Lungenkrankheit erlegen sind, starben sieben im Erdinger Krankenhaus. Um die vier anderen hatten Ärzte in der Klink Wartenberg, im Inn-Salzach-Klinikum, in Ingolstadt sowie in Bad Feilnbach vergeblich gekämpft. Zwei Corona-Tote im Klinikum Erding stammten nicht aus dem Landkreis.

Nachdem Ministerpräsident Markus Söder angekündigt hat, an diesem Mittwoch des landesweiten Katastrophenfall aufzuheben, endet auch die Tätigkeit der Führungsgruppe Katastrophenschutz. Alle Mitglieder kehren in ihre Aufgabengebiete zurück, der Sitzungssaal des Landratsamtes kann wieder genutzt werden. Steigen die Fallzahlen wieder, kann die FüGK laut Fritzen ihre Tätigkeit „sofort wieder aufnehmen“. ham