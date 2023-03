Kinderseelen in Not

Von: Hans Moritz

Teilen

Wenn sich Eltern streiten, geraten Kinder zwischen die Fronten. Oft können dann nur noch Experten helfen. © Peter Kneffel/dpa

Es ist eine alarmierende Zahl: Im Schnitt suchen pro Tag zwei Familien Rat und Hilfe bei der Erziehungsberatungsstelle des Landkreises Erding. Immerhin: Nach drei Jahren Corona scheint sich die Lage bei vielen Familien wieder in Richtung Normalität zu bewegen.

Erding - Denn die Gesamtzahl der betreuten Familien hat 2022 den niedrigsten Stand seit Pandemiebeginn erreicht: 698. 2020 waren es 732 gewesen, 2021 sogar 761. Diese Zahlen sind dem soeben veröffentlichten Jahresbericht der Erziehungsberatungsstelle, einer Einrichtung des Landkreises, zu entnehmen. Für die Einrichtung war es ein besonderes Jahr, im November konnte sie ihr 70-jähriges Bestehen feiern (wir berichteten).



Was dafür spricht, dass es immer noch viele belastete Familien gibt, ist die Zahl der Neu- und Wiederanmeldungen: 2022 waren es 436, ein seit 2020 nahezu unveränderter Wert.



Ein Umstand, der betrüblich ist: Wenn Kinder in seelische Not geraten, liegt das oft an den Eltern. Laut Jahresbericht war das in über 37 Prozent der Fall (435 Familien). Bei mehr als jedem dritten Kind lagen Belastungen durch familiäre Konflikte vor – infolge von Streit der Eltern, schwierigen Familienkonstellationen, Sorgerechtsstreitigkeiten oder Trennung beziehungsweise Scheidung.



28 Prozent der vorgestellten Kinder zeigten seelische und Entwicklungsprobleme sowie Auffälligkeiten. Typische Symptome: Ängste Selbstwertprobleme, depressive Verstimmungen, selbstverletzendes oder aggressives Verhalten.



Fast die Hälfte der Familien, die zur Beratung kamen, waren laut Leiterin Sabine Wolf „früher oder aktuell von Scheidung und Trennung betroffen“. Binnen des vergangenen Jahres verpflichtete das Familiengericht 55 hochstrittige Elternpaare, eine Beratung zum Wohl des Kindes in Anspruch zu nehmen.



Fast ein Fünftel (226) der vorgestellten Kinder zeigte Entwicklungsauffälligkeiten und seelische Probleme. Bei 17 Prozent (203) war die Erziehungskompetenz der Eltern eingeschränkt. Und immerhin 22 Mal sahen die Behörden eine Kindeswohlgefährdung (1,89 %).



Gründe, Hilfe zu suchen, sind aktuelle Krisen wie Suiziddrohung, sexueller Missbrauch oder Tod eines Elternteils, Eltern-Kind-Konflikte, Ärger in der Schule oder Kita, psychosomatische Beschwerden wie Essstörungen, Zwangshandlungen, Depressionen, Ängste und Einnässen, exzessives Trotzen, Schlafmangel sowie Schulverweigerung und Mobbing.



Ein Gros der Mädchen und Buben besuchte entweder eine Kita (23,9 %) oder eine Grundschule (26,5 %). Bei oder knapp unter zehn Prozent liegt jeweils der Anteil der Gymnasiasten, Real- und Mittelschüler.



Lediglich 14 Prozent der beratenen Familien sprachen zu Hause nicht Deutsch, bei einem Viertel (26,5 %) hatte mindestens ein Elternteil einen Migrationshintergrund. Für die Sozialpädagoginnen ist das an sich ein gutes Zeichen: „Die Zahlen zeigen, dass Familien mit Migrationshintergrund das Angebot der Beratungsstelle sehr gut annehmen“, heißt es im Jahresbericht.



Die Erziehungsberatungsstelle ist auch in der Prävention aktiv, damit es zu kritischen Situationen gar nicht erst kommt. Dazu gehört die „Schreibaby-Ambulanz“. Wenn Neugeborne einfach nicht zur Ruhe kommen, stellt das Eltern unter fürs Baby oft lebensbedrohlichen Stress. 41 Familien suchten voriges Jahr Hilfe in dieser Ambulanz – in bis zu acht Terminen.



Fast zum Stillstand gekommen ist das Projekt Familienpaten, bei dem sich geschulte Ehrenamtliche um Familien kümmern und Entlastung bieten. Nur vier Paten waren zuletzt einsatzbereit, 36 sind inzwischen ausgeschieden, drei können aktuell nicht herangezogen werden. So waren es 2022 laut Bericht nur neun Patenschaften. ham