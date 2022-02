Corona: Malteser testen keine Kleinstkinder mehr

Von: Hans Moritz

Corona-Tests bei kleinen Kindern erfordern ganz besonderes Fingerspitzengefühl. © Peter Kneffel/dpa

An den Corona-Teststellen des Malteser Hilfsdienstes können ab sofort keine Kleinstkinder bis zum Alter von einem Jahr mehr getestet werden. Die Corona-Lage am Donnerstag:

Erding - Es sei eine zu große Herausforderung, bei den Jüngsten eine vernünftige Probe zu nehmen, teilt Landratsamtssprecherin Daniela Fritzen mit. Hinzu komme, dass aktuell keine kindgerechten Tests zur Verfügung stünden. Eltern sollen sich an die Kinderärzte wenden, wenn sie einen Test benötigen.



Am Donnerstag gingen beim Gesundheitsamt 454 neue SarsCoV2-Infektionen ein, 137 weniger als vor einer Woche, so Fritzen. Derzeit sind 4235 Infizierte registriert. 4919 Landkreisbürger befinden sich in Quarantäne. Das Robert-Koch-Institut gibt die Inzidenz wieder mit über 2000 an – 2010,2. Am Vortag hatte sie 1874,9 betragen.

Die neu Infizierten sind zwischen 0 und 83 Jahre alt und kommen aus: Erding (108), Dorfen (59), Taufkirchen (35), Wartenberg (28), Isen (24), Oberding (23), Bockhorn (19), St. Wolfgang (18), Moosinning (16), Wörth (15), Finsing (14), Pastetten (13), Fraunberg (12), Ottenhofen (11), Berglern, Langenpreising Walpertskirchen (je 8), Eitting (7), Steinkirchen (6), Forstern, Neuching (je 5), Lengdorf (4), Hohenpolding (3) Buch am Buchrain, Inning am Holz (je 2) und Kirchberg (1).

Das Erdinger Klinikum versorgt 25 Covid-Patienten, davon vier auf der Intensivstation und zwei künstlich beatmet. In ganz Bayern gab es in den vergangenen sieben Tagen 763 hospitalisierte Fälle. Auf den Intensivstationen liegen 350 Covid-Kranke, berichtet das Landesamt für Gesundheit.



Erfreulich ist die hohe Zahl an Corona-Impfungen am Mittwoch: 1100 Bürger erhielten die Spritze. Damit liegt die Impfquote nun bei 69,7 Prozent, bei den über Zwölfjährigen bei 78,2 Prozent. Dr. Markus Marschall, Chef des Ärztlichen Kreisverbands, ruft weiter zur Immunisierung auf. Sie sei der beste Schutz vor Ansteckung und schwerem Verlauf. 54 900 Bürger sind inzwischen geboostert. ham