Bunte Mischung bei der Maske: So lief der erste maskenfreie Tag in den Erdinger Läden

Von: Raffael Scherer

Die einen mit die anderen ohne: In Martins Backstube müssen die Verkäuferinnen weiterhin Maske tragen. Extra für das Foto wurde die Maske abgenommen. © Raffael Scherer

Auch ohne Pflicht setzen beim Einkaufen viele weiterhin auf den Corona-Schutz. Nicht nur aus Angst vor dem Virus, sondern auch wegen Verwirrung und Unsicherheit.

Erding – Das Ende der Maskenpflicht im Einzelhandel ist noch nicht bei allen angekommen, vermutet Petra Hackl von Martins Backstube: „Die meisten haben sie noch auf oder sehen uns hier drin mit Maske stehen und denken, sie müssen sie jetzt doch aufsetzen“, so ihre Erfahrung am ersten maskenfreien Tag. Das Schild an der Türe ist bereits weg, trotzdem herrsche bei vielen Kunden noch eine Menge „Erklärungsnot“.

Ihre Kollegin Sonja Erhardt nickt und fügt hinzu: „Es kennt sich auch keiner mehr aus“. Ihr Chef habe seine Mitarbeiter gebeten, weiterhin die Maske zu tragen, denn: „Wenn alle bei uns Corona haben, dann können wir zusperren“, so Hackl. Ihr persönlich sei die OP-Maske egal: „Ob wir sie jetzt einen Monat länger dran lassen, ist nach zwei Jahren auch schon Wurst.“

Maskenwirrwarr bei dm Drogeriemarkt: Kunden etwa zu ein drittel ohne, mit OP- oder FFP2-Maske

Die Mitarbeiterinnen im dm-Drogeriemarkt müssen weiter ihre Masken aufbehalten. © Raffael Scherer

Beim dm-Drogeriemarkt an der Landshuter Straße halten sich bei der Kundschaft die drei Fraktionen ganz ohne, OP- oder FFP2-Maske ziemlich die Waage, so Mitarbeiterin Anne Großer. „Sie können von 100 Prozent etwa 33/33/33 nehmen“, fasst sie den Montag zusammen. „Mir ist vor allem aufgefallen, dass eher die jungen Leute ohne Maske kommen“, ergänzt ihre Kollegin Alexandra Günther. Bei den älteren Kunden sei wohl die Angst vor einer Infektion größer, vermutet sie. Einer älteren, schwer schnaufenden Dame habe sie etwa bereits gesagt, dass sie die Maske auch abnehmen könne, worauf sofort ein „Du bist verrückt“ als Antwort kam.

Die dm-Mitarbeiterinnen selbst müssen weiterhin OP-Masken tragen, da sonst bei coronabedingten Ausfällen der Laden nicht ausreichend besetzt wäre, so Großer. Manche Kunden kämen auch erst mit Maske herein und setzen sie dann beim Einkauf ab, erklärt sie und deutet als Beispiel auf zwei Frauen mit Kinderwagen, eine mit und eine ohne Maske. Die ganze Situation werde sich im Laufe der Woche beruhigen, vermutet sie, derzeit sei es jedoch noch „ein bunt gefächertes Hin und Her“. Etwa „hoib hoib“ sei die Verteilung in der Bäckerei Grundner. „Ich habe 80 bis 100 Kunden am Tag, das Risiko gehe ich nicht ein“, so eine ältere Mitarbeiterin im Vorbeigehen. Darum bestehe sie von selbst darauf, weiterhin eine FFP2-Maske zu tragen.

Mitarbeiter eines Wasserpfeifenladens stellt fest: Seit Montag läuft der Laden besser.

Felix Kiesel im Orient-Tal Shisha Shop ist froh, dass die Maskenpflicht Geschichte ist. © Raffael Scherer

Im Erdinger Orient-Tal Shisha Shop sind währenddessen vor und hinterm Tresen keinerlei Masken mehr zu sehen. Auch Mitarbeiter Felix Kiesel verzichtet: „Ich bin dreimal geimpft – und genesen. Wenn jetzt jemand krank aussieht, dann setze ich sie schon auf, aber ich mache das nach eigenem Ermessen“, erklärt er. Der ein oder andere Kunde trage zwar weiterhin Maske, aber die deutliche Mehrheit komme ohne Mund-Nasen-Bedeckung.

Gleichzeitig bemerkt er, dass seit der Befreiung von der Maskenpflicht der Laden gleich wieder ein wenig besser laufe: „Die Leute sind einfach besser drauf.“

Beim Optiker bleiben die Kunden im Eingang stehen und fragen, ob sie die Maske brauchen.

Bei Sandra Zroug, Kauffrau für Augenoptik im Apollo Optik Geschäft in Erding, sind die meisten Kunden noch mit FFP2-Maske unterwegs. © Raffael Scherer

Bei Apollo Optik in Erding fragen die Kunden stets an der Tür, ob sie die Maske aufbehalten sollen. „Ich sag’ dann immer das sei ihre Entscheidung“, erklärt Mitarbeiterin Sandra Zroug. Der eine oder andere Kunde habe sich zwar schon das Absetzen getraut, die überwältigende Mehrheit sei jedoch immer noch mit FFP2-Maske ausgestattet. Auch sie behält die OP-Maske weiterhin auf.

Im Hugendubel an der Bräuhausgasse werden gerade zwei Praktikantinnen an der Kasse eingelernt. Brav tragen alle OP-Masken: „Wir haben sie schon von Anfang an aufgehabt, wir sind das ja sowieso schon gewöhnt“, berichten sie. Bei den Kunden habe sich maskentechnisch bisher „eigentlich kaum etwas verändert“, so der Eindruck der Mitarbeiterin.

