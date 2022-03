Corona: Mehr Neuinfektionen und Patienten

Von: Hans Moritz

Dauerwelle statt Welle: Corona lässt sich nicht kleinkriegen, zurzeit eher im Gegenteil. © LRA Erding

Lockerungen, Ferienende, Schulbeginn und ein wohl noch ansteckenderer Omikron-Subtyp: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen nimmt wieder spürbar zu.

Erding - Am Dienstag berichtet Landratsamtssprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer von 467 neuen Fällen, 117 mehr als vor einer Woche. Der Trend ist schon seit einigen Tagen zu beobachten.

Die Betroffenen sind zwischen 0 und 89 Jahre alt und kommen aus Erding (123), Taufkirchen (35), Dorfen (34), Langenpreising (25), Wartenberg (21), Wörth (21), Isen (19), Pastetten (17), Neuching (16), Ottenhofen (16), Berglern (15), Moosinning (15), Oberding (15), Finsing (12), Bockhorn (11), Kirchberg (11), St. Wolfgang (11), Lengdorf (10), Eitting (9), Fraunberg (9), Forstern (7), Buch am Buchrain (6), Inning am Holz (5), Walpertskirchen (3) und Steinkirchen.

In diesem Zusammenhang lobt die Sprecherin die Pool-PCR-Tests, die nach Ferienende auch in den fünften und sechsten Jahrgangsstufen angewendet worden seien. Sie seien besonders geeignet, Infektionen frühzeitig zu erkennen. Derzeit sind dem Gesundheitsamt 3039 Infizierte bekannt, in Quarantäne befinden sich 3291 Personen. Die Inzidenz steigt weiter – von 1478,1 auf 1559,5.



Auch im Klinikum Erding macht sich die Pandemie wieder deutlicher bemerkbar: Dort wurden am Dienstag 23 Covid-Patienten behandelt, allerdings nur einer auf der Intensivstation, der auch beatmet werden muss.



Am Montag wurden mit 682 Impfungen deutlich mehr Dosen verabreicht als in den Tagen davor. Die Quote steigt auf 70,6 Prozent (plus 0,2 %). ham