Corona: Meldeverzug

Von: Hans Moritz

Teilen

Hält sich hartnäckig, verliert aber langsam an Kraft: die fünfte Corona-Welle (rote Balken). Die blaue Kurve zeigt den starken Anstieg der Fallzahlen seit Januar. © LRA Erding

Es wäre eine erfreuliche Zahl gewesen: Binnen 24 Stunden sollen es bis Donnerstagnachmittag nur 227 Corona-Neuinfektionen im Landkreis Erding gewesen sein.

Erding - Doch die tatsächliche Zahl dürfte höher liegen, warnt Landratsamtssprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer. Ihren Angaben zufolge gibt es derzeit Übermittlungsschwierigkeiten vom Labor ans Gesundheitsamt mit bis zu 48 Stunden Meldeverzug.

Die Neuinfizierten sind nach Angaben des Landratsamts zwischen 0 und 88 Jahre alt. Vor einer Woche waren es 374 Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle steigt damit auf 32 408. Die neuen Meldungen stammen aus Erding (41), Taufkirchen (20), Wörth (17), Dorfen, St. Wolfgang und Wartenberg (je 14), Langenpreising und Isen (je 11), Finsing, Fraunberg und Oberding (je 10), Eitting und Kirchberg (je 6), Berglern, Bockhorn, Buch, Moosinning, Neuching und Pastetten (je 5), Forstern (4), Lengdorf (3), Ottenhofen (2), sowie Hohenpolding, Inning am Holz, Steinkirchen und Walpertskirchen (je 1).

Das Robert-Koch-Institut gibt die Inzidenz mit 1853,3 an, knapp 40 Punkte mehr als am Mittwoch. Den Behörden sind derzeit 3201 Infizierte bekannt, 3765 Personen befinden sich in Quarantäne, so Fiebrandt-Kirmeyer.



Das Klinikum Erding betreut 18 Covid-Patienten, davon liegen vier auf der Intensivstation, drei müssen beatmet werden.



Die Zahl der Impfungen sinkt weiter, nur 177 waren es am Mittwoch. Die Quote ist um 0,1 Punkte auf 70,2 Prozent gestiegen. 96 900 Bürger sind doppelt geimpft, 56 800 geboostert. ham