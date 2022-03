Corona: Neuer Rekord bei den Neu-Infektionen

Von: Hans Moritz

Der rechte rote Strich ist der längste: Die Grafik zeigt den Pandemieverlauf im Landkreis Erding seit März 2020. © LRA Erding

Nach dem Inzidenz-Höchststand am Dienstag hat am Mittwoch die Zahl der Neuinfektionen einen Rekord gebrochen: 1144.

Erding Das liegt aber auch an dem Meldeverzug der vergangenen Tage. 4328 Infizierte sind dem Gesundheitsamt aktuell bekannt, weitere 354 befinden sich in Quarantäne. Diese Zahlen nennt Landratsamtssprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer. Die Inzidenz ist indes wieder leicht gesunken – von 2347,9 auf 2290,3. Seit Pandemiebeginn sind es 44 252 Infektionen, 39 762 gelten als genesen.

Zu den bestätigten Corona-Fällen im Landkreis Erding sind seit Dienstag 1144 neue hinzugekommen. Sie sind nach Angaben des Landratsamts zwischen 1 und 93 Jahre alt. Vor einer Woche, am 16. März, waren es 429 Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle steigt damit auf 44 257. Die neuen Meldungen stammen aus Erding (328), Dorfen (106), Taufkirchen (81), Oberding (62), Finsing (50), Moosinning (49), Bockhorn (48), St. Wolfgang (44), Fraunberg (38), Lengdorf (35), Neuching und Wartenberg (je 33), Isen (31), Eitting (25), Berglern (24), Buch am Buchrain (23), Pastetten (21), Forstern (19), Wörth (18), Inning am Holz und Langenpreising (je 17), Ottenhofen (12), Steinkirchen (9), Hohenpolding (8), Walpertskirchen (7) und Kirchberg (6).

Am Dienstag ließen sich nur 51 Menschen gegen SarsCoV2 impfen. 97 600 sind doppelt geimpft, 58 700 geboostert. Die Quote bleibt bei 70,7.

Die Entwicklung im Klinikum Erding passt so gar nicht zu den Lockerungen in der Corona-Pandemie: Dort müssen immer mehr Covid-Patienten aufgenommen werden: 37 waren es am Montag, am Dienstag schon 41 und am Mittwoch 43. Auch die Zahl der Intensivpatienten geht wieder nach oben: einer am Montag, je drei am Dienstag und Mittwoch. Wegen dieser Zunahme hat das Klinikum nach den Worten von Sprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer nun zwei Isolierstationen eingerichtet: Eine ist internistischen Fällen vorbehalten, die andere chirurgischen. Die Versorgung von Covid-Patienten ist sehr zeitaufwendig. ham