Tot-Impfstoff: Noch keine große Nachfrage

Von: Hans Moritz

Bald wird der erste Tot-Impfstoff gegen das Corona-Virus zur Verfügung stehen. © Kirsty O‘connor/dpa

Bald wird ein weiterer Corona-Impfstoff zur Verfügung stehen. Noch ist die Nachfrage gering. Derweil gibt es wieder mehr Corona-Neuinfektionen.

Erding - Noch diese Woche soll der Impfstoff Novavax gegen das Corona-Virus ausgeliefert werden. Das Serum könnte eine Alternative für Bürger sein, die der bisher angewandten mRNA-Technologie misstrauen. Noch steht aber nicht fest, ab wann Novavax im Erdinger Impfzentrum verfügbar sein wird. „Sobald er da ist, werden wir ihn in unser Portfolio aufnehmen“, kündigt der Ärztliche Leiter der BRK-Einrichtung, Dr. Thomas Schöberl, an. Vereinzelt sei er schon darauf angesprochen worden, „aber nicht von der Masse“. Man könne sich, so Schöberl weiter, online bereits vormerken lassen und bekomme dann ein Zeitfenster zugeteilt. Eigene Novavax-Tage seien aber nicht geplant.

Schöberl stellt klar, dass es anfangs eine Priorisierung geben werde – Kliniken und Heime hätten Vorrang. „Von dort hören wir aber, dass die Nachfrage bislang nicht allzu groß ist“, bedauert Schöberl. Man werde wohl nur einige bisherige Impfgegner damit überzeugen können.



Am Montag wurden 283 Impfungen verabreicht, teilt Landratsamtssprecherin Daniela Fritzen mit. Die Impfquote liegt weiter bei 70,1 Prozent. Der Zuwachs beruht vor allem auf Zweit- und Drittimpfungen.



446 neue Corona-Infektionen sind am Dienstag festgestellt worden, so Fritzen. Das sind 48 mehr als vor einer Woche. Die neuen Meldungen stammen aus Erding (110), Dorfen (45), Isen (27), Wartenberg (26), Taufkirchen (25), Langenpreising (23), Wörth (21), Berglern (18), Oberding (17), Moosinning und St. Wolfgang (je 16), Finsing (15), Fraunberg und Lengdorf (je 11), Inning und Walpertskirchen (je 10), Bockhorn (8), Pastetten (7), Eitting und Steinkirchen (je 6), Buch (5), Hohenpolding (4), Forstern und Neuching (je 3), Ottenhofen (2) und Kirchberg (1).

Damit sind derzeit 3215 Infizierte bekannt, 3627 Landkreisbürger stehen unter Quarantäne. Das Robert-Koch-Institut hob die Inzidenz für den Landkreis Erding um fast 93 Punkte auf 1864,1 an. Seit Pandemiebeginn sind es 31 755 SarsCov2-Infektionen, 28 381 gelten als genesen, 158 sind dem Virus seit März 2020 erlegen.

Im Klinikum werden 23 Covid-Patienten betreut, davon drei künstlich beatmet auf der Intensivstation. ham