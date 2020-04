Corona: Nur eine neue Infektion

Das Corona-Virus breitet sich im Landkreis Erding derzeit kaum noch weiter aus. Am Donnerstag wurde lediglich ein neuer Fall bekannt.

Erding – 584 Menschen sind seit 4. März an Covid-19 erkrankt, teilt Landratsamtssprecherin Daniela Fritzen mit. Gleichzeitig stieg die Zahl der Genesenen um sieben auf 455. Das heißt: Aktuell infiziert sind damit 129 Landkreisbürger.

Im Klinikum werden neun Patienten mit der Lungenkrankheit behandelt, einer mehr als am Dienstag. Vier befinden sich auf der Isolier-, fünf auf der Intensivstation, Letztere künstlich beatmet. Die Zahl der Corona-Toten (acht) ist seit gut zwei Wochen unverändert.

Die Tests laufen unverändert intensiv weiter, 75 waren es am Mittwoch. Am Maifeiertag hatten die Screeningstellen geschlossen. Am heutigen Samstag ist die an der FOS/BOS von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Am Montag, 4. Mai, nimmt die neue, zentrale Screeningstelle am Erdinger Stadion ihren Betrieb auf und ersetzt die drei bisherigen in Erding und Dorfen. Es gibt eigene Spuren für Autos und Fußgänger. Täglich bis zu 300 Verdachtsfällen können laut Fritzen Abstriche genommen werden. Über 4600 Screenings sind es bislang. ham