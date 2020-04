Corona: Nur sieben Kranke im Klinikum

Der Landkreis bekommt Corona immer besser in den Griff. Am Montag meldete das Gesundheitsamt gerade einmal zwei neue Fälle, die Infiziertenzahl steigt damit auf 574. Damit wächst die Verdopplungszeit auf 29 Tage. Mitte März waren es nur drei Tage gewesen. Die Neuerkrankten sind aus Forstern und Steinkirchen.

Erding - Eine erhebliche Entspannung vermeldet auch das Klinikum. Nur noch sieben Covid-19-Patienten werden dort betreut, davon zwei auf der Isolier- und fünf auf der Intensivstation. Letztere müssen alle beatmet werden. Allerdings hat es schon seit fast zwei Wochen keine weiteren Todesfälle mehr gegeben. Bisher acht Landkreisbürger sind an oder mit dem Virus gestorben. Insgesamt mussten nach Ausbruch der Pandemie 91 Patienten im Klinikum aufgenommen werden.

Derweil wird weiter intensiv getestet. Die Summe der Abstriche an den drei Screeningstellen in Erding und Dorfen stieg am Montag auf über 4400. Getestet werden nach Angaben von Landrat Martin Bayerstorfer nach wie vor nur Verdachtsfälle und Heim- beziehungsweise Klinikpersonal.

Wegen des eingebrochenen Flugverkehrs stellt der Flughafen München ab Mittwoch den Betrieb des Terminals 1 vollständig ein. Alle Flüge werden bis auf Weiteres über das Terminal 2 abgewickelt, teilt die FMG mit. ham