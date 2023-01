Corona: Das große Aufräumen nach der Pandemie

Von: Hans Moritz

Bis zu 50 Kontaktermittler waren es in der Corona-Hochphase. Für sie mietete das Landratsamt zeitweise Räume in der Stadthalle an. © Timo Aichele

Schon seit Monaten werden die Kontakte Corona-Infizierter von den Behörden nicht mehr nachverfolgt. Dennoch geht den 28 verbliebenen Contact Tracers die Arbeit nicht aus. Was tun sie? Und welche Regeln gelten noch?

Erding - Infektionsschutz und Pandemiebekämpfung mit dem Telefonhörer: Die Kontaktermittler und -nachverfolger, die sogenannten Contact Tracer, haben in den ersten beiden Corona-Jahren wichtige Arbeit geleistet. Sie riefen bei den Kontaktpersonen Infizierter an und schickten sie ebenfalls in Quarantäne oder zum PCR-Test. Zudem hielten sie Kontakt zu den Betroffenen. So sollte das Ausbreiten des SarsCoV2-Virus gebremst werden. Mittlerweile werden sie für diese Aufgabe nicht mehr benötigt, das Contact-Tracing-Team gibt es aber immer noch.



Bis zu 50 Kontaktermittler waren es in Hochzeiten der Pandemie im Landkreis Erding. Sie wurden eiligst eingestellt oder von anderen Behörden, wie dem Finanzamt und der Polizei, sowie von der Bundeswehr zur Verfügung gestellt.



Seit April 2022 werden die Kontaktpersonen von Corona-Infizierten allerdings nicht mehr nachverfolgt. Das berichtet Landratsamtssprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer auf Anfrage unserer Zeitung. Dennoch stünden weiterhin 28 Contact Tracer in Diensten des Gesundheitsamts – in den Räumlichkeiten im Widmann-Palais an der Langen Zeile 10.



Und was tun sie den ganzen Tag? „Aktuell werden die Unterlagen aus der Fallbearbeitung und Nachverfolgung hinsichtlich Datenschutz und Löschvorschriften nachbearbeitet und digitalisiert“, berichtet Fiebrandt-Kirmeyer. Zudem seien die Contact Tracer in der Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge eingebunden, etwa als Begleiter bei Terminen im Klinikum. Auch beim Infektionsschutz unterstützen sie laut der Sprecherin das Gesundheitsamt, ebenso bei der Bearbeitung der heuer stark gestiegenen Grippefälle.



In anderen Landkreisen sind die Kontaktnachverfolger Teil der Corona-Impfkampagne, nicht jedoch in Erding, so Fiebrandt-Kirmeyer.



Kosten entstehen dem Landkreis übrigens keine. „Die 28 Kräfte sind bei der Regierung von Oberbayern angestellt. Die Arbeitsverhältnisse sind bis 30. Juni befristet.“ Eine Verlängerung sei seitens der Regierung nicht geplant.



Doch nicht alle müssen sich zum Halbjahr einen neuen Job suchen. Fiebrandt-Kirmeyer berichtet, dass sich einige Contact Tracer beim Landratsamt auf eine andere Verwendung beworben und teils bereits eine neue Anstellung gefunden hätten.



Seit 4. März 2020 sind im Landkreis gut 76 000 SarsCoV2-Infektionen registriert worden. Mittlerweile wird der Zahl kaum noch Bedeutung beigemessen, weil viele Ansteckungen bei privaten Antigen-Schnelltests auffallen und die Betroffenen dann zu Hause bleiben, bis der Test wieder negativ ist. Dabei gilt Covid-19 an sich nach wie vor als meldepflichtige Infektionskrankheit. Allein im Landkreis hat die Pandemie bislang 222 Menschen das Leben gekostet, so die Statistik des Gesundheitsamts.



Auch wenn Corona seinen Schrecken verloren hat, einige Regeln gelten nach wie vor, auch wenn diese nach und nach zurückgefahren werden. So müssen im bayerischen Nahverkehr seit 10. Dezember 2022 keine Masken mehr getragen werden. Am Freitag teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit, dass die Maskenpflicht im Fernverkehr wohl zum 2. Februar aufgehoben werde. Es gilt aber nach wie vor die Empfehlung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.



Und diese Regeln sind nach wie vor gültig: Infizierte ohne Symptome, die älter als sechs Jahre sind, müssen Maske tragen. Davon sind sie nur befreit, wenn sie die 1,50 Meter Mindestabstand einhalten können, auch in Innenräumen. Zudem dürfen positiv Getestete keine medizinischen Einrichtungen, Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte sowie Justizvollzugsanstalten betreten. Einzige Ausnahme: Besuch und Begleitung Sterbender. In diesen Bereichen gilt zudem ein Beschäftigungsverbot für Infizierte. Allerdings gibt es eine Ausnahme: Wer dort keinen Kontakt zu besonders gefährdeten Menschen hat, kann auch infiziert an den Arbeitsplatz kommen. ham