Kommentar zur Schulpolitik: Hauptsache Panik schüren

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Mohr - Erding

Es wäre fatal gewesen, die Schulen erneut zu schließen. Die düsteren Prognosen sind mal wieder nicht eingetreten - der Kommentar zum Wochenende von Redaktionsleiter Hans Moritz.

Keine Bevölkerungsgruppe hat in der Corona-Pandemie eine so armselige Lobby wie die Kinder – und das nun schon seit zwei Jahren. Mittlerweile dürfte sogar „Team Vorsicht“ erkannt haben, dass die monatelangen Schulschließungen ein Fehler mit lang anhaltenden und teils nicht mehr wiedergutzumachenden Schäden waren.



Noch in der Omikron-Phase gab es viele Stimmen, die fast schon panisch forderten, man sollte Schulen und Kitas lieber ganz schnell wieder schließen, sie seien böse Infektionsherde. Es gibt mittlerweile zahlreiche Studien, die den Nachwuchs eben nicht als Pandemietreiber sehen, zu keiner Zeit seit Ausbruch des Virus. Diese Woche legte das Landratsamt dazu beeindruckende Zahlen vor: Gerade einmal eine (!) Schulklasse musste (vorübergehend) zurück ins Homeschooling. Und lediglich acht Kitas sperrten wegen Ansteckungen einzelne Gruppen für ein paar Tage zu. Nur zum Vergleich: Allein in der Stadt Erding gibt es 21 Kindertagesstätten, in Dorfen 13.



Ja, die Zahl quarantänepflichtiger Kinder ist rapide gestiegen. Doch nach einer Woche sind die meisten wieder da. All das zeigt, wie fatal es gewesen wäre, Tausende junge Leute wieder ins Kinderzimmer zu verbannen.



Ein gutes Zwischenzeugnis hat sich die Lehrerschaft verdient. Präsenzunterricht ist derzeit eine irrsinnige Herausforderung, wenn mehrmals die Woche getestet und im Unterricht permanent improvisiert werden muss.

ham