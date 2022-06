Corona: Screeningstellen droht die Schließung

Von: Hans Moritz

Bereits im Mai 2020 öffnete die zentrale Corona-Screeningstelle des Landkreises am Erdinger Schwimmbad. Betrieben wird sie von den Maltesern. © Hans Moritz

Die beiden Corona-Screeningstellen des Landkreises in Erding am Schwimmbad und in Dorfen am Ruprechtsberg könnten bereits Ende Juni geschlossen werden.

Erding/Dorfen - Bürger müssten dann (teure) private Teststellen aufsuchen beziehungsweise mit Symptomen ihren Hausarzt. Das bezahlen weiter die Kassen.



Hintergrund der drohenden Auflösung ist, dass die Testverordnung des Bundes am 30. Juni ausläuft. Experten hegen Zweifel, ob das Bundesgesundheitsamt sie verlängert. „Derzeit läuft noch der interne Abstimmungsprozess. Die Diskussion bleibt zunächst abzuwarten“, lautet die wenig konkrete Antwort eines Sprechers von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Unklar bleibt damit auch, ob dann auch die Testpflicht in den Seniorenheimen fällt.



Sehr konkret sind hingegen die Absichten des Landratsamtes. Landrat Martin Bayerstorfer sagte unserer Zeitung: „Sollte die Testverordnung nicht über den 1. Juli hinaus verlängert werden, müssen wir unsere beiden Testzentren schließen, da die Kosten dann nicht mehr gedeckt sind.“ Die bekommt der Landkreis bislang vom Bund erstattet. Betrieben werden beide Screeningstellen von den Maltesern.



Rätselraten herrscht auch im bayerischen Gesundheitsministerium. „Ob die Testverordnung über den 30. Juni hinaus verlängert wird, ist aktuell nicht final absehbar“, so eine Sprecherin von Minister Klaus Holetschek (CSU).



Bayern ist klar dafür. „Die Pandemie ist nicht vorbei. Auch im Herbst werden Testungen, insbesondere für vulnerable Gruppen, weiterhin notwendig sein und eine hinreichende Infrastruktur erfordern“, so die Sprecherin weiter. Die Staatsregierung habe den Bund „mehrfach dringend aufgefordert, Klarheit für den Herbst und Winter zu schaffen – möglichst noch vor Pfingsten“.



Bayerstorfer kann die zögerliche Haltung Berlins nicht nachvollziehen. „Es gibt bereits Hinweise auf eine neue Mutante, und wir alle wissen, dass es ab Herbst wieder zu deutlich mehr Ansteckungen kommen wird“, sagte er unserer Zeitung. Wenn die Testverordnung auslaufe, „werden wir die Container abziehen und den Vertrag mit den Maltesern kündigen“. Das allerdings schweren Herzens: „Es droht die Gefahr, dass wir im Herbst mit nichts da stehen und wieder bei Null anfangen müssen.“ Es sei bedauerlich, dass einige immer noch so gut wie nichts aus über zwei Jahren Pandemie gelernt hätten. Auf der anderen Seite könne und wolle der Landkreis ohne Kostenerstattung keine Aufgaben des Bundes übernehmen.



Laut seiner Sprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer wurden an den Screeningstellen seit Pandemiebeginn 177 500 PCR- und 95 000 Schnelltests vorgenommen. Die erste Teststelle ging am 11. März 2020 in Betrieb, damals an der Pflegeschule. Am 4. Mai 2020 eröffnete die Screeningstelle am Schwimmbad.

