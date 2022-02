Corona: Seit Pandemiebeginn über 30 000 Infektionen

Von: Hans Moritz

Nun benötigen auch nicht-intentensivpflichtige Covid-Patienten wieder vermehrt Sauerstoff. © Jens Büttner/dpa

Die Omikron-Welle wogt im Landkreis weiter auf hohem Niveau – aber stabil. Das Gesundheitsamt verzeichnete am Freitag 425 neue Corona-Infektionen, im Vergleich zur Vorwoche ein Anstieg um 36 .

Erding - Die neu Infizierten sind zwischen 0 und 89 Jahre alt und kommen aus Erding (89), Dorfen (58), Isen (36), Taufkirchen (31), Walpertskirchen (21), St. Wolfgang, Wartenberg (je 20), Moosinning (18), Bockhorn (14), Langenpreising, Oberding, Wörth (13), Eitting, Fraunberg, Lengdorf (je 10), Finsing (9), Berglern, Neuching (je 7), Inning (6), Hohenpolding, Ottenhofen, Steinkirchen (je 5), Forstern, Pastetten (je 29, Kirchberg (1).

Seit dem ersten Fall am 4. März vor zwei Jahren haben sich im Landkreis Erding über 30 000 Bürger mit dem Virus infiziert – 30 375. Als genesen gelten 26 894. An oder mit SarsCoV2 verstorben sind 158 Menschen. Diese Daten nennt Landratsamtssprecherin Daniela Fritzen. Wegen der mehrere Tage lang gesunkenen Zahlen ging auch die Inzidenz zurück. Das Robert-Koch-Institut bezifferte sie am Freitag mit 1740,9. Am Donnerstag hatte der Wert 1822,3 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen betragen.

Aktuell sind den Behörden 3322 Infizierte bekannt, in Quarantäne befinden 3817 Landkreisbürger.



Weiterhin angespannt ist die Lage am Klinikum, in dem 28 Covid-Patienten betreut werden, davon drei auf der Intensivstation und zwei künstlich beatmet.



Von einer Entwarnung, wie sie aus der Politik immer wieder zu hören ist, kann im Kreiskrankenhaus keine Rede sein. Fritzen berichtet: „Vereinzelt gibt es nun auch wieder auf der Normalstation Krankheitsverläufe, die eine Gabe von Sauerstoff nötig machen.“ Allerdings erklärt sie auch, dass der Großteil der Patienten, die wegen Covid-19 behandelt werden, „nach wie vor einen für Klinikverhältnisse milden Verlauf haben“. Zwei Patienten habe man nach Ingolstadt verlegt, in die Klinik, mit der Erding ein Abkommen zur Nachsorge der stationären Fälle hat. Bayernweit wurden in der vergangenen Woche 713 Covid-Patienten in ein Krankenhaus aufgenommen, auf den Intensivstationen liegen 398, Tendenz ebenfalls wieder steigend.



Am Donnerstag ließen sich 274 Menschen gegen das Virus impfen. Immerhin wurde damit endlich die Quote von 70 Prozent erreicht. Bei den über Zwölfjährigen beträgt sie 78,4 Prozent. ham