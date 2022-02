Corona: Soldaten ziehen aus Klinikum ab

Unterstützung nach drei Monaten ausgelaufen – 575 neue Fälle

Von Hans Moritz schließen

Die Zahl neuer Corona-Fälle ist zu Wochenbeginn wieder gestiegen. Das Klinikum verlassen haben die 15 Soldaten, die seit November die Pflege dort unterstützt hatten. Das ist die Lage vom Montag.

Erding – Seit Mitte November haben 15 Bundeswehrsoldaten aus der Pionierkaserne Auf der Schanz in Ingolstadt Pfleger des Klinikums Erding in der Hochphase der klinischen Belastung mit Covid-Patienten unterstützt – auf nahezu allen Stationen. Am Montag ist der Einsatz zu Ende gegangen. Landrat Martin Bayerstorfer verabschiedete die Kräfte und lobte deren „großartiges Engagement“. Der Führung dankte er für die „schnelle und unkomplizierte Bereitstellung“.



Dennoch bleibt die Pandemie fürs Krankenhaus eine Herausforderung: 26 Covid-Patienten werden derzeit nach den Worten von Sprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer dort betreut. Drei befinden sich auf der Intensivstation, sie alle müssen künstlich beatmet werden.



Am Montag sind wieder deutlich mehr neue SarsCoV2-Infektionen bekannt geworden als in der Woche zuvor: 575 im Vergleich zu 453. Die neuen Positiv-Meldungen stammen aus Erding (121), Dorfen (84), Taufkirchen (56), Isen (40), Oberding (33), Wartenberg (23), Berglern, Fraunberg und Walpertskirchen (je 15), Finsing, Inning am Holz, Langenpreising und St. Wolfgang (je 14), Bockhorn und Wörth (je 13), Eitting, Forstern und Moosinning (je 12), Hohenpolding und Neuching (je 10), Lengdorf (8), Ottenhofen und Pastetten (je 7), Steinkirchen (6), Buch am Buchrain (4) und Kirchberg (3).

Die Inzidenz hat sich mit 1771,2 im Vergleich zum Sonntag so gut wie nicht verändert. Derzeit, so Fiebrandt-Kirmeyer, sind 3153 Personen als infiziert registriert und 3527 in Quarantäne.

Übers Wochenende ließen sich laut Impfzentrum 283 Bürger gegen das Lungenvirus impfen, die Quote ist um 0,1 Punkte auf 70,1 Prozent gestiegen. 96 700 Bürger sind vollständig geimpft, 56 500 geboostert. ham