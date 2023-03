„Die Pandemie ist vorbei“

Von: Hans Moritz

Vergelt’s Gott sagten den Maltesern 3. Landrat Rainer Mehringer, Erdings OB Max Gotz und Dorfens Bürgermeister Heinz Grundner (5./7./8. v. l.). © Hans Moritz

Man muss ein bisschen aufpassen, dass sich nicht noch Abschiedsschmerz einstellt: Die beiden großen Corona-Teststellen in Erding und Dorfen sind Geschichte.

ERding/Dorfen - Wie berichtet, endet die Testpflicht bundesweit am heutigen Mittwoch. Tests sind so gut wie nicht mehr gefordert, folglich werden vom Bund die Kosten nicht mehr erstattet.



Kein Schmerz, dafür Dankbarkeit herrschte beim letzten Termin an der Screeningstelle am Erdinger Schwimmbad, wo die Banner schon abgehängt sind und die Ausrüstung abholbereit im Freien steht. 3. Landrat Rainer Mehringer, Erdings OB Max Gotz und der Dorfener Bürgermeister Heinz Grundner waren gekommen, um den Maltesern Danke zu sagen. Alle drei betonten, welch wichtige Rolle die Hilfsorganisation als Betreiberin der beiden Einrichtungen, erst am Schwimmbad und dann Ruprechtsberg in Dorfen sowie am Erdinger Schwimmbad, bei der Bekämpfung der Pandemie eingenommen habe und wie sehr man sich auf die Malteser verlassen könne. Mehringer meinte, die Malteser hätten so manches Familienfest oder manchen Urlaub gerettet, als Tests noch erforderlich gewesen seien. Fast auf den Tag genau drei Jahre nach dem ersten Covid-Fall im Landkreis meinte Grundner gestern Nachmittag sichtlich erleichtert: „Die Pandemie ist vorbei.“



Aufheben kann diesen Zustand formal nur die Weltgesundheitsorganisation WHO. Gesundheitsamtsleiter Peter Stadick machte aber klar, „dass es von jetzt an keiner Tests mehr bedarf, ebenso wenig wie es noch Quarantäne gibt“. Richten sollen es nun im Bedarfsfall Selbsttests aus dem Supermarkt. Einige Teststellen bieten ihre Dienste weiter an, dann allerdings kostenpflichtig. Zu finden sind sie im Internet unter www.zusammengegencorona.de. Ordnet ein Arzt einen Test zur Abklärung einer Erkrankung an, muss er nicht bezahlt werden.



Anfangs waren die Testzentren die wichtigste Anlaufstelle, um eine Ansteckung bestätigen oder sich freitesten zu lassen. Das galt insbesondere für die nicht gerade günstigen PCR-Tests. Landratsamtssprecher Markus Hautmann berichtet, dass es allein im ersten Pandemiejahr 2020 über 30 000 PCR-Tests gewesen seien. Ab März 2021 wurden auch Schnelltests angeboten. In den ersten beiden Corona-Jahren, so Hautmann weiter, nahmen die Malteser fast 115 000 PCR- und 60 000 Schnelltests vor. 2022 kamen 50 000 PCR- und 60 000 Schnelltests hinzu. In Summe machte das (bis 19. Februar) fast 200 000 PCR- und 130 000 Schnelltests.



Der Tagesrekord wurde laut Behörde am 7. Februar 2022 aufgestellt – mit 956 PCR-Tests. Tages-Höchstwert bei den Schnelltests: 765 am 12. Dezember 2022 – der Test vor dem Fest. Vor allem in der Omikron-Welle Anfang 2022 wurden besonders viele Abstriche genommen, so der Sprecher.



Reinhold Philipp von den Maltesern berichtet, „dass es in all der Zeit sicher 150 Mitarbeiter an den Teststellen waren“. Etliche seien dafür neu eingestellt worden – mit befristeten Verträgen. Teils könnten sie aber weiter beschäftigt werden. ham