Corona: Teststellen schließen, Maskenpflicht fällt

Von: Hans Moritz

Die Tage der Screeningstellen in Erding (Foto) und Dorfen sind gezählt. © Hans Moritz

Fast auf den Tag genau drei Jahre nach der ersten im Landkreis Erding bekannt gewordenen Corona-Infektion am 4. März 2020 fallen zum Mittwoch kommender Woche die letzten gesetzlichen Regelungen – Masken- und Testpflicht werden zum 1. März faktisch abgeschafft.

Erding - Damit schließen auch die beiden Screeningstellen des Landkreises, die von den Maltesern betrieben werden. Am Ruprechtsberg in Dorfen wird noch bis zu diesem Sonntag, 17 Uhr, getestet, am Schwimmbad in Erding bis Montag, 27. Februar, 17 Uhr. Auch die meisten Apotheken werden ab 1. März ihr Testangebot einstellen. Denn nach der neuen Verordnung des Bundes werden Schnell- und PCR-Tests danach nicht mehr vergütet.



Seit 1. August 2021 waren es laut Landratsamtssprecher Markus Hautmann 52 262 Schnell- und 77 556 PCR-Tests an der Screeningstelle in Erding sowie 55 607 Schnell- und 40 016 PCR-Tests an der in Dorfen.



Eine Sprecherin des Bayerischen Gesundheitsministeriums betont, dass es weiter Testangebote gebe, etwa um einen Covid-Verdacht abzuklären. Zu finden seien diese im Internet unter map.schnelltestportal.de. „Patienten mit Symptomen können sich weiter bei Vertragsärzten testen lassen“, so die Sprecherin weiter. Der Arzt entscheide, ob ein Test zur Behandlung der Erkrankung erforderlich ist. Sie stellt aber auch klar: Es gebe bereits heute keine Verpflichtung zum Freitesten mehr.



Wer positiv getestet wird, unterliegt der Maskenpflicht außerhalb der eigenen vier Wände. Zudem gilt ein Betretungs- und Tätigkeitsverbot für Beschäftigte und Besucher von medizinischen und pflegerischen Einrichtungen sowie Massenunterkünften. Diese Pflicht, so die Sprecherin, „endet grundsätzlich nach Ablauf von fünf Tagen nach Erstnachweis des Erregers, wenn die betroffene Person seit mindestens 48 Stunden symptomfrei ist“.



Die Maskenpflicht wird in sensiblen Bereichen faktisch bestehen bleiben: Kliniken, Arztpraxen und Heime können nach dem 1. März laut Bundesgesundheitsministerium von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und weiterhin Maske und Test verlangen. Das Klinikum Erding wird nach den Worten Hautmanns so verfahren: „Wir verlangen von Besuchern vorerst weiter Selbsttests, die ohne Aufsicht durchgeführt werden können. Es bleibt auch bei der Maskenpflicht.“



Eine Corona-Statistik wird es laut Ministerium auch künftig geben. Denn jede bekannt gewordene Ansteckung ist beim Gesundheitsamt meldepflichtig. Aussagekräftig sind diese Zahlen freilich schon heute nicht mehr.



Die erste Teststelle des Landkreises war übrigens im März 2020 am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe eingerichtet worden. An den Standort Schwimmbad zog sie am 4. Mai desselben Jahres um, wo sie bis jetzt in Betrieb ist. Im August 2020 richtete der Landkreis eine eigene Teststelle am MVZ neben dem Klinikum ein, um Reiserückkehrer testen zu können. Im November 2020 folgte die zweite Screeningstelle in Dorfen. Seit März 2021 waren an den Screeningstellen auch Schnelltests möglich. ham