Über 5000 Impfeinladungen ausgeschlagen

In drei Wellen ist die Corona-Pandemie bislang verlaufen. Im Moment ist der Trend stark rückläufig (rote Balken). Die blaue Kurve zeigt die Fallzahlen in Summe, die grüne die der Genesenen.

Corona-Inzidenz nähert sich Grenzwert 50 an – Klinikum fast durchgeimpft

Das Erdinger Impfzentrum schlägt Alarm: Das Bayerische Rote Kreuz wartet mittlerweile auf über 5000 Rückmeldungen auf versandte Impfeinladungen.

Erding – Darüber berichtet Landratsamtssprecherin Daniela Fritzen. Das BRK bittet dringend alle Bürger, die bereits über ihren Hausarzt einen Corona-Schutz erhalten haben, ihre Termine abzusagen beziehungsweise ihr Profil im Bayerischen Impfportal zu löschen. Denn der Stau an vergebenen Terminen nimmt anderen Bürgern die Chance, sich zeitnah gegen Sars-CoV-2 immunisieren zu lassen.

Gute Nachrichten hingegen aus dem Klinikum: Laut Fritzen haben in dieser sensiblen Einrichtung mittlerweile über 80 Prozent aller Mitarbeiter die Erstimpfung erhalten, über 70 Prozent sind bereits vollständig geschützt. Dazu merkt Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) an: „Ich freue mich sehr über die hohe Impfbereitschaft in der Belegschaft des Klinikums. Für die Patienten bedeutet das eine noch größere Sicherheit, als es sie durch die hervorragenden Hygienekonzepte ohnehin bereits gibt.“

Die Summe der Impfungen stieg am Montag auf 67 638 Dosen. Im Impfzentrum waren es zuletzt 637 Spritzen, in den Arztpraxen 325.

Die Sieben-Tage-Inzidenz nähert sich wieder dem Grenzwert von 50 an, unter dem weitreichende Lockerungen möglich sind. Am Dienstag betrug der Wert laut Robert-Koch-Institut 55,0 (Montag: 64,4). Neun neue Infektionen sind am Dienstag bekannt geworden, das ist nur die Hälfte vom gleichen Tag der Vorwoche.

Die Zahl der Genesenen steigt um 36 auf 6538, sodass aktuell 214 Landkreisbürger als Sars-Cov-2-positiv gelten – Tendenz seit Tagen sinkend. Leichte Entspannung auch am Klinikum: Die Zahl der Covid-19-Patienten ging um einen auf 13 zurück. Zwei liegen auf der Intensivstation, beatmet werden muss laut Fritzen keiner. Am Montag nahmen die beiden Screeningstellen 293 Abstriche, insgesamt sind es 66 230. ham