Corona: Vier Kita-Gruppen geschlossen

Von: Hans Moritz

Teilen

Keine Entspannung in der fünften Welle: Nach wie vor stecken sich jeden Tag mehrere hundert Menschen mit Corona an. © LRA Erding

Erstmals seit drei Tagen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Erding wieder deutlich nach unten gegangen.

Erding - Der Meldeverzug eines Labors scheint aufgearbeitet zu sein. 513 waren es am Freitag, 668 in der Woche zuvor, teilt das Gesundheitsamt mit. Auch die Inzidenz ist wieder gefallen – vom Rekordwert 2501,2 auf 2241,3. Aktuell sind 4497 Landkreisbürger als SarsCoV2-positiv registriert, in Quarantäne befinden sich 4853 Personen, so eine Sprecherin. Die Summe der Infektionen steigt auf 45 500, die der Genesenen auf 40 836.

Die neu Infizierten sind zwischen zwei und 97 Jahre alt und kommen aus: Erding (108), Dorfen (61), Taufkirchen (41), Hohenpolding, St. Wolfgang (je 31), Isen (25), Oberding (19), Fraunberg, Moosinning, Wartenberg (je 18), Forstern, Wörth (je 15), Neuching (13), Lengdorf (12), Buch (11), Berglern, Bockhorn, Finsing (je 10), Walpertskirchen (8), Kirchberg (7), Inning, Langenpreising, Pastetten (je 6), Ottenhofen, Steinkirchen (je 5), Eitting (4).



Gesunken ist auch die Zahl der Covid-Patienten im Klinikum: binnen eines Tages von 43 auf 38. Drei liegen auf der Intensivstation. Gegen Corona impfen ließen sich am Donnerstag 72 Personen. Damit bleibt die Quote der doppelt Geimpften von 70,7 Prozent weiter unverändert.



Weiter teilt das Landratsamt mit, dass vier Kita-Gruppen vorübergehend geschlossen seien, weil über 20 Prozent der Kinder infiziert sind. In 21 Einrichtungen müsse täglich getestet werden, weil es in den Gruppen positive Tests gab.

ham