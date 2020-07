Corona: Die Warn-App verhält sich bislang ruhig

Seit zweieinhalb Wochen gibt es die Corona-Warn-App. Dem Erdinger Gesundheitsamt sind bislang keine Fälle bekannt, die auf diese Weise bekannt wurden.

Erding - Im Landkreis Erding sind am Freitag keine neue Corona-Ansteckungen bekannt geworden, aber auch keine frisch Genesenen. Es bleibt daher beim Stand von 649 Infizierten und 616 überstandenen Covid-19-Fällen. Das teilt das Gesundheitsamt mit. Auf 100 000 Einwohner kommen sieben Infektionen in sieben Tagen. Nach wie vor wird die Isolierstation im Klinikum nicht benötigt. Die Screeningstelle nahm am Freitag 34 Abstriche vor, insgesamt sind es nun 6055. Der Behörde sind bislang keine Fälle bekannt, in denen die Corona-Warn-App auf eine mögliche Ansteckung hingewiesen hatte. Zahlen über die Nutzung der App liegen nicht vor. ham