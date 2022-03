Corona: Weiter starkes Infektionsgeschehen

Von: Hans Moritz

Auf hohem Niveau: die Corona-Inzidenz in Erding. © PMSS/MM

Der Blick auf die Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Erding zeigt, dass sich seit Jahresbeginn die deutlich ansteckendere Omikron-Variante rasant ausgebreitet hat.

Erding - Am Neujahrstag lag die die Inzidenz bei 198, am 21. Januar stieg sie erstmals auf über 1000. Ihren bislang höchsten Wert erreichte sie am 5. Februar mit 2111. Insgesamt zeigt die Kurve einen leichten Abwärtstrend, allerdings auf hohem Niveau.



Diese Entwicklung setzte sich zu Wochenbeginn fort. Seit Samstag sind dem Gesundheitsamt 618 neue Fälle bekannt geworden, das sind 189 mehr als vor einer Woche.

Die neuen Meldungen stammen aus Erding (129), Dorfen (101), Taufkirchen (70), St. Wolfgang (34), Moosinning und Bockhorn (je 29), Oberding (28), Isen (24), Finsing (22), Wörth (18), Ottenhofen (16), Wartenberg (13), Neuching (12), Fraunberg (11), Forstern und Langenpreising (je 10), Buch und Pastetten (je 8), Eitting, Hohenpolding, Inning am Holz und Kirchberg (je 7), Berglern und Walpertskirchen (je 6), Lengdorf (4) und Steinkirchen (2).

Die Inzidenz stieg von 1258,5 am Sonntag auf 1478,8 am Montag. Nach Angaben von Landratsamtssprecherin Daniela Fritzen sind derzeit 2967 Infizierte registriert, über 3227 Personen ist Quarantäne verhängt. Landrat Martin Bayerstorfer konnte sich am Montag freitesten. Noch kann niemand sagen, wie sich die weitreichenden Öffnungen zum Wochenende auf das Infektionsgeschehen auswirken.

Das Klinikum Erding versorgt derzeit 21 Covid-Patienten. Davon liegt einer auf der Intensivstation, der beatmet werden muss. Es gibt einen weiteren Todesfall, den 165. seit Pandemiebeginn. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit wurden in den vergangenen sieben Tagen bayernweit 808 Covid-Patienten stationär aufgenommen, 371 liegen auf Intensivstationen.



Die Impfkampagne macht indes weiterhin kaum noch Fortschritte, nicht einmal der neue Novavax-Impfstoff hat für neuen Schub sorgen können. Seit Freitag wurden laut Fritzen 445 Dosen verabreicht. 97 200 Landkreisbürger sind doppelt geimpft, 57 700 geboostert. Die Quote beträgt 70,4 Prozent, bei den über Zwölfjährigen 78,8. ham