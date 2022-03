Corona: Wenn Bürokratie das Impfen verhindert

Von: Hans Moritz

Teilen

Mit Spritzen kennt er sich aus. Dennoch darf Zahnarzt Dr. Andreas Huber nicht gegen Corona impfen. © privat

Seit 12. Januar dürfen auch Zahnärzte gegen das Corona-Virus impfen. Dass das graue Theorie ist, zeigt das Beispiel des Erdinger Zahnarztes Dr. Andreas Huber.

Erding - Er würde gerne seinen Beitrag leisten, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Doch die Bürokratie hindert ihn. Huber ist sauer und verständnislos: „Da darf man sich nicht wundern, wenn die Leute meinen, dass es so wichtig mit dem Impfen gar nicht sein kann.“



Der 59-Jährige hat jedenfalls alle Voraussetzungen erfüllt. „Nur eine Woche nach der Freigabe der Impfungen durch Zahnärzte hatte ich am 19. Januar alles zusammen, eine theoretische wie praktische Prüfung und eine Einweisung durch das BRK-Impfzentrum.“



Huber weiß, dass die Impfkampagne derzeit lahmt, zuletzt wurden im Landkreis Erding pro Tag nicht einmal 100 Dosen gespritzt. „Ich glaube, dass ich einige meiner Patienten, die impfskeptisch oder -ängstlich sind, überzeugen könnte, weil ich sie teils schon seit Jahrzehnten kenne und sie mir vertrauen“, schildert er. Es sei überhaupt nicht sein Ansinnen, im Alleingang die Erdinger Impfquote von derzeit 70,7 auf über 90 Prozent zu heben, die notwendig sind, um „Herdenimmunität“ zu erreichen. „Mir ging es um die kleinen Fortschritte vor allem bei denen, die noch gar nicht geimpft sind“, sagt er. Das gelte insbesondere jetzt, wo mit Novavax ein Impfstoff herkömmlicher Herstellung auf dem Markt sei. Und als Zahnarzt wisse er mit Spritzen umzugehen – dann freilich nicht in die Mundhöhle, sondern in den Oberarm.



Doch die Hürden sind hoch: Wie ist es mit der Abrechnung? Wie kommt er an den Impfstoff? Wie erfolgt die Meldung ans Robert-Koch-Institut? „Wenn das Impfen als so dringlich gesehen wird, muss es doch unkomplizierte Lösungen geben“, meint Huber, „ich würde es notfalls ohne Honorar machen.“



Doch von der Landeszahnärztekammer bekommt er seit zwei Monaten kein Grünes Licht. Stattdessen wird er bei jeder Nachfrage auf die Homepage verwiesen, wo er den aktuellen Stand nachlesen könne. „Auf der Seite steht seit Anfang Februar das Gleiche“, so Huber.



Auch sein Kollege Dr. Wolfgang Kronseder, Sprecher der Zahnärzte im Landkreis Erding, weiß keinen Rat. „Ich kann nicht sagen, warum es nicht vorwärts geht.“ Nach seinem Wissensstand sei Huber der einzige Zahnarzt im Landkreis, der impfen wolle. „Es ist ja zurzeit nicht so, dass es an Kapazitäten mangelt“, meint Kronseder, der den Bedarf aktuell nicht erkennt.



Und was sagt die Kammer? Deren Sprecherin Isolde Kohl teilt auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass Huber in der Tat alle Vorgaben erfüllt habe. Die Zulassung liege aber nicht allein in der Zuständigkeit der Kammer. Kohl verweist auf den Gesetzgeber, der „insbesondere noch Regelungen zum Bezug der Impfstoffe und zur Vergütung und Abrechnung der Impfleistungen zu treffen“ habe. Die Zahnärzte müssten erst als „Leistungserbringer in die Coronavirus-Impfverordnung aufgenommen werden“. Ungeklärt sei auch noch die Übermittlung der Daten.“ All das scheint Zeit zu haben. Die Argumente kennt Huber: „Das höre ich seit Januar.“ Er findet es „unmöglich“. Und was macht er jetzt? „Ich spreche mit meinen Patienten und bitte sie, das Impfzentrum aufzusuchen.“ Praktischerweise liegt das genau gegenüber seiner Praxis in der Altstadt.

Lesen Sie auch Lufthansa: Ab Sommer wieder bei 90 Prozent Stefan Kreuzpaintner, Lufthansa-Chef am Münchner Flughafen und Vorstandsmitglied der Airline, bewegt sich zwischen Hoffen und Bangen. Einerseits freut sich der 47-Jährige, dass die Buchungslage einen wirtschaftlich erfolgreichen Sommer verheißt, andererseits sorgt er sich um die Lage in der Ukraine. Der Krieg bedeutet schwere Einschnitte auch für den Luftverkehr. Lufthansa: Ab Sommer wieder bei 90 Prozent Michelin-Stern fürs „Mountain Hub“ Der Flughafen München ist bekanntlich ein „Fünf-Sterne-Airport“ und gehört europa- wie weltweit zu den Besten. Nun ist ein sechster Stern dazugekommen – von Michelin. Michelin-Stern fürs „Mountain Hub“

ham

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.