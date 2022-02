Corona-Zahlen gehen den vierten Tag wieder zurück

Die fünfte Corona-Welle verliert im Landkreis an Kraft. Für eine Entwarnung liegen aber noch zu viele Covid-Patienten im Krankenhaus.

Aber immer mehr Covid-Fälle im Klinikum

Von Hans Moritz schließen

Die Corona-Zahlen gehen den vierten Tag in Folge wieder zurück. Am Montag wurden 453 neue Fälle bekannt, teilt Daniela Fritzen vom Landratsamt mit. Das sind 189 weniger als am Montag der Vorwoche.

Erding - Die neu Betroffenen sind zwischen 2 und 83 Jahre alt und kommen aus Erding (93), Dorfen (59), Isen (51), Taufkirchen (25), Oberding (21), Pastetten (21), Walpertskirchen (18), Wartenberg (18), St. Wolfgang (17), Moosinning (16), Berglern (14), Wörth (14), Buch am Buchrain (12), Bockhorn (10), Fraunberg (10), Finsing (9), Forstern (6), Langenpreising (6), Steinkirchen (6), Eitting (5), Kirchberg (5), Lengdorf (5), Hohenpolding (4), Inning am Holz (4), Ottenhofen (3) und Neuching.

Die Inzidenz liegt wie am Sonntag bei 1938,2. Aktuell, so Fritzen weiter, sind 3275 Infizierte bekannt, über 3732 hat das Gesundheitsamt Quarantäne verhängt. Nicht berücksichtigt sind Schüler, die von den Direktoren als Kontaktperson heimgeschickt wurden.



Besorgniserregend ist weiter die klinische Belastung: Die Zahl der Covid-Patienten im Klinikum stieg im Vergleich zum Freitag um eins auf 29. Vier werden intensivmedizinisch versorgt, zwei künstlich beatmet.



Seit Freitag ließen sich gerade einmal 490 Bürger impfen, die Quote verharrt bei 69,9 Prozent. Doppelt immunisiert sind laut Landratsamt 96 400 Bürger, die Auffrischungsimpfung haben 55 600 erhalten.



Wer eine rote Meldung auf seiner Corona-Warn-App erhält, hat keinen Anspruch mehr auf einen kostenlosen PCR-Test. Wer sich an den Malteser-Teststellen einem Antigen-Test unterzieht, und dieser positiv ausfällt, bekommt nach Angaben Fritzens umgehend einen PCR-Abstrich. ham