CSU Erding: „Das neue Wahlgesetz ist der Super-GAU“

Von Hans Moritz schließen

Nach der Heizdemo fragt sich die CSU: Was bedeutet die Berliner Politik für Erding?

Erding – Die Heizdemo am vorvergangenen Samstag hat den Namen Erding in der ganzen Republik bekannt gemacht. Die CSU drehte aus diesem aktuellen Anlass den Spieß um und fragte an ihrem Stammtisch im Wirtshaus Kreuzeder: Welche Auswirkungen hat die Politik der Ampel-Regierung in Berlin auf Erding? Dabei griffen sich CSU-Ortsvorsitzende Janine Altheimer und ihr Stellvertreter Simon Biller drei Beispiele heraus.

Wahlrecht

Grundsätzlich findet es Altheimer richtig, dass der Bundestag verkleinert werden soll. Denn statt der vorgesehenen 598 Mitglieder sind es aktuell 736, was den Überhangs- und Ausgleichsmandaten geschuldet ist. Altheimer machte keinen Hehl daraus, dass es maßgeblich die CSU sei, die wegen ihrer vielen Direktmandate für diese Aufblähung verantwortlich ist. Dennoch erteilte sie dem neuen Wahlgesetz eine klare Absage und stellte sich hinter die Klage ihrer Partei vor dem Bundesverfassungsgericht: „Ich halte es für problematisch, wenn nicht jeder direkt gewählte Abgeordnete auch in den Bundestag einzieht.“ Das entspreche nicht dem Wählerwillen.

Altheimer sprach von einem Super-GAU, sollte Karlsruhe das Gesetz nicht stoppen. Der Erdinger/Ebersberger Abgeordnete Andreas Lenz sei ein gutes Beispiel, wie sinnvoll ein lokaler Abgeordneter seine Region im Bund vertreten könne.

Auch die Grundmandatsklausel müsse bleiben, so Altheimer weiter. „Denn es kann nicht sein, dass bei einem CSU-Ergebnis von bundesweit unter fünf Prozent sämtliche CSU-Abgeordnete raus sind.“ Aktuell wären es 47. Besser wäre es aus ihrer Sicht, die Wahlkreise neu, sprich größer zuzuschneiden. Auch Erdings früherer 2. Bürgermeister Ludwig Kirmair sprach sich für eine Verkleinerung aus: „Deutschland leistet sich nach China das zweitgrößte Parlament.“

Biller berichtete in diesem Zusammenhang: „Unsere Unterschriftensammlung gegen das Gesetz war sehr erfolgreich.“

Asylkompromiss

Den von der Ampel beschlossenen Asylkompromiss lobte Altheimer. Es sei richtig und notwendig, Anträge von Geflüchteten mit geringer Bleibeperspektive gleich an den EU-Außengrenzen zu prüfen. Denn es gebe große Probleme mit der Rückführung derer, „die dann als Fehlbeleger in unseren Unterkünften bleiben“. Die menschenwürdige und im Landkreis dezentrale Unterbringung werde allein aufgrund der schieren Menge an Ankommenden – etwa 100 pro Monat – immer schwieriger.

Allerdings rügte sie die Regierung auch: „Sie nimmt die Probleme der Kommunen nicht wirklich ernst.“ Und allein mehr Geld zu geben, löse die Probleme nicht. Biller pochte auf mehr Rücknahmeabkommen. „Es kann nicht sein, dass man etwa in Marokko problemlos Urlaub machen, aber keine Menschen dorthin zurückschicken kann.“

OB Max Gotz, am CSU-Stammtisch eher seltener Gast, wollte den Besuchern reinen Wein einschenken. Die Zeit der dezentralen Unterbringung in kleinen Unterkünften sei vorbei. Mit Blick auf die Kritik an der geplanten Großunterkunft in Bergham sagte Gotz, dass noch weitere dieser Einrichtungen folgen werden. Dem Stadtrat werde er in der Juni-Sitzung eine Liste aller entsprechenden Baugesuche vorlegen. „In jedem diese Fälle wird es einen Aufschrei geben“, ist Gotz überzeugt. Container-Anlagen in der Stadt seien nicht mehr vermeidbar.

Biller zeigte sich verwundert, warum der Bund sich trotz mehrfacher Bitte sperre, den Fliegerhorst für die Unterbringung von Geflüchteten zu öffnen. Dort gebe es die nötige Infrastruktur. Dazu sagte Gotz, er sei am Tag der Bundeswehr am Samstag in München gewesen, um die Lage zu sondieren. Seine Hoffnung: „Ich möchte, dass dafür Teile des Fliegerhorsts früher frei werden.“

Heizungsgesetz

Nach der Demo in Erding durfte das Gebäudeenergiegesetz (GEG) auch am CSU-Stammtisch nicht fehlen. Altheimer verwahrte sich gegen Äußerungen aus Berlin, auf dem Volksfestplatz hätten sich überwiegend Rechte eingefunden. Ausdrücklich lobte sie die Pflicht der Gemeinden, eine kommunale Wärmeplanung vorzunehmen. Erding hat dazu bis 2027 Zeit. Dennoch, so Altheimer, blieben Fragen offen: „Ist diese Frist zu halten? Und was heißt das Jahr 2027 für das GEG, das ja schon 2024 in Kraft treten soll?“ Gotz klagte, „dass auch hier wieder nicht mit den Kommunen geredet wurde“. Insgesamt müsse man deutlich ressourcenschonender leben und wirtschaften, „mit Energie ebenso wie etwa mit Wasser. Denn wir müssen auch den nächsten Generationen noch etwas hinterlassen.“ Die CSU sei gut beraten, den Bürgern wieder mehr Eigenverantwortung zu vermitteln.

Biller wies darauf hin, „dass die Geothermie in Erding noch Potenzial hat“.