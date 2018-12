Die CSU hadert mit ihrem Frauenproblem

Einmal im Jahr redet die Junge Union Klartext. Diesmal verschonte der CSU-Nachwuchs nicht mal die eigene Partei. Jetzt richtet sie ihren Blick aber auf die Kommunalwahl 2020.

Erding - Immer zu Beginn der Adventszeit ist der Jungen Union Erding noch gar nicht nach Besinnlichkeit zumute. Beim JU-Stehempfang werden seit Jahrzehnten Reden gehalten, die es locker mit dem Politischen Aschermittwoch aufnehmen könnten. Auch gestern fand Ortsvorsitzende Steffi Hagl im Erdinger Weißbräu deutliche Worte zum politischen Betrieb. Zugleich kündigte die 30-Jähriger an, 2019 den Vorsitz abzugeben.

Hagl stärkte Horst Seehofer den Rücken, der in den zehn Jahren als CSU-Vorsitzender viel erreicht habe, und unter anderem der Partei 2013 zur absoluten Mehrheit zurück verholfen zu haben. In Bayern seien nach 2015 die Flüchtlinge human empfangen und versorgt worden. Seehofer sei es, so Hagl weiter, auch gewesen, der sich dem Kontrollverlust entgegengestellt habe. „Hätte Deutschland ein bisschen bayerischer gedacht, hätten wir es heute nicht mit einer neuen Partei am rechten Rand zu tun“, sagte sie in Anspielung auf die AfD.

Kritik übte die Stadträtin an der Großen Koalition. „Die SPD mit ihrer Profilneurose oder das Gezerre um Verfassungsschutz-Präsident Maaßen – manchmal hat man den Eindruck, wir kämpfen regelrecht um den Spott der Leute.“ Beim Dieselstreit empfahl sie, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich an den Fakten zu orientieren. „Wir dürfen nicht mutwillig eine bewährte Technologie und einen ganzen Industriezweig kaputtmachen.“

Auch die Unionsparteien hätten lange die echten Sorgen der Bürger nicht ernst genug genommen, zum Beispiel Wohnen, Pflege und Sicherheit. Ihrer eigenen Partei kreidete Hagl an, „aus den Wahlschlappen immer noch nicht ausreichend gelernt zu haben.“ Der Migrationspakt sei ein Kommunikationsdesaster gewesen.

Ausdrücklich lobte sie Ulrike Scharf, die sich trotz der Stimmung und ihrer Abberufung als Umweltministerin nicht habe unterkriegen lassen. „Du hast einen starken Wahlkampf geführt und warst immer präsent.“ Vor allem stehe Scharf zu ihrem Nein zur Dritten Startbahn. Die Freien Wähler, die ausgerechnet in Berglern so erfolgreich gewesen seien, seien hingegen eingeknickt.

Damit war der Übergang zum Frauenproblem in der CSU geebnet. „Es ist schon ein tolles Aushängeschild, wenn von 14 CSU-Arbeitskreisen nur zwei von Oberbayern und nur einer von einer Frau geleitet werden“, meinte sie sarkastisch.

Diesen Faden nahm Scharf gerne auf. Der neue Landtag weise einen Frauenanteil von unter 27 Prozent auf, in der CSU-Fraktion seien es nur 21 Prozent. Im Jahr, in dem man 100 Jahre Frauenwahlrecht feiere, sei das ein schlechtes Bild. „Das ist ein Rückschritt“, klagte sie. Dennoch mahnte sie „jetzt Geschlossenheit“ an. Auch Scharf kritisierte das Startbahn-Moratorium. „Nun schieben wir das Problem weitere fünf Jahre vor uns her.“

Bundestagsabgeordneter Andreas Lenz betrieb nach den Einbußen für die CSU in Berlin und München Wahlanalyse. „Wir sehen, dass öffentlicher Streit nur schadet. Wir brauchen eine Verjüngung. Und wir müssen die Breite der CSU besser darstellen. In einer Volkspartei muss jede seinen Platz finden.“ Zum Umgang mit der AfD mit „ihrem aggressiven und provokanten Auftreten“, riet Lenz: „Wir dürfen nicht ihre Sprache übernehmen, sondern uns mit ihren Parolen und Personen auseinandersetzen.“ Die Wähler müssten „zurückgeholt und nicht verunglimpft“ werden.

OB Max Gotz läutete den Kommunalwahlkampf ein. Die Junge Union sei „großartig aufgestellt“, die CSU in Erding „die einzige Partei, die 2014 neue, junge Gesichter in den Stadtrat gebracht hat“. Ab sofort gelte, es die richtigen Mannschaften für den März 2020 aufzustellen. „So tief wie wir ist niemand in der Bevölkerung verwurzelt.“ Gotz mahnte aber auch, „so wie die Grünen in München wieder stärker in den vorpolitischen Raum zu dringen“.