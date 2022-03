Knappes Getreide: Jeder Quadratmeter zählt

Von: Hans Moritz

Teller oder Tank? Getreide wird knapper. © ELF

Wird wegen des Überfalls Russlands auf die Ukraine neben Öl und Gas auch das Getreide knapp?

Erding - Beide Länder haben einen Anteil am weltweiten Weizenhandel von knapp 30 Prozent. Die Versorgung aus dem eigenen Land gerät wieder stärker in den Fokus. Die CSU-Organisation Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ELF) hat nun die Europäische Union aufgefordert, den Teil der Agrarreform rückgängig zu machen, der eine vierprozentige Stilllegung landwirtschaftlicher Flächen ab 2023 vorschreibt.



„Durch die Sanktionen gegen Russland werden die Warenströme massiv gestört. Der Krieg in der Ukraine führt zu einer ungewissen Situation für die Landwirte dort. Viele ausländische Investoren, die dort Ackerbau betreiben, haben das Land verlassen“, warnt der stellvertretende ELF-Kreisvorsitzende Michael Hamburger. „In dieser Situation können wir es uns nicht leisten, auf vier Prozent unserer wertvollen Ackerfläche zu verzichten und so die Verknappung von Getreide und Energiepflanzen noch zusätzlich zu befeuern.“ Für das laufende Jahr müsse man ohnehin mit einer schlechteren Getreideernte und Qualitätseinbußen rechnen. Hinzu komme, dass die Preise für Düngemittel ebenfalls kriegsbedingt steigen. Werde weniger Dünger ausgebracht, drohe der Backweizen für die Mehlherstellung zum Futterweizen für Tiere zu verkommen, so Hamburger. Er schließt sich der Forderung von Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber an, die Flächenstilllegung kritisch zu prüfen.



Allzu viel sollte sich ELF nicht erwarten. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) kündigt an, die Regelung nicht zurückzunehmen. Stattdessen sollte mehr Mehl- und weniger Futterweizen erzeugt werden. Aktuell gebe es keine riskante Knappheit. ham