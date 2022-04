Psychosoziale Betreuung von Kindern verbessern

Von: Hans Moritz

Kinder waren von den Corona-Maßnahmen besonders betroffen. Viele brauchen jetzt Hilfe. © Nicolas Armer/dpa

In Bayern waren die Corona-Maßnahmen der CSU mit am strengsten. Jetzt dämmert derselben Partei, welche Spätfolgen damit angerichtet wurden – und versucht, gegenzusteuern.

Erding - Die CSU-Kreistagsfraktion bittet Landrat Martin Bayerstorfer (CSU), „Möglichkeiten abzuklären, um die psychosoziale und psychiatrische Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Landkreis Erding zu verbessern“.



Fraktionschef Thomas Bauer schreibt in dem unserer Zeitung vorliegenden Antrag, dass bereits vor der Pandemie das Angebot für psychisch belastete sowie auffällige Kinder und Jugendliche „nicht dazu angetan war, im Bedarfsfall schnell und umfangreich Hilfe zu bekommen“. Nun, so Bauer weiter, sei der Bedarf noch einmal deutlich gestiegen – ohne dass das Angebot ausgeweitet worden sei.



Die CSU kann sich eine Zusammenarbeit mit dem Bezirk Oberbayern vorstellen, Der wird bekanntlich an der Klinik Dorfen eine Tagesklinik etablieren – vorerst aber eben nur für Erwachsene. Eine zweite Option stellt für die Kreistags-CSU eine Zusammenarbeit mit dem Sozialpädiatrischen Zentrum vor, das am Kinderkrankenhaus St. Marien in Landshut angesiedelt ist.



Bauer bittet die Kreisverwaltung, „die Sachlage zu eruieren und Vorschläge zu erarbeiten“.

ham