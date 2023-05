„Schwarmdummheit“ der CSU-Abweichler

Von: Hans Moritz

Nicht alle im frisch gewählten CSU-Kreisvorstand sind mit ihren Wahlergebnissen zufrieden, schon gar nicht die, die gerade im Wahlkampf stehen. © Hans Moritz

Geht es nach Burkhard Köppen, Fraktionschef der CSU im Stadtrat von Erding, muss man sich diesen Namen merken: Uwe Lallinger.

Erding - Der 30-Jährige ist seit einer Woche neuer Vorsitzender der JU Erding. Beim CSU-Stammtisch am Sonntag durfte sich Lallinger erste politische Sporen verdienen.



Und obwohl er gelernter Schreiner, Immobilienkauf- und Verwaltungsfachmann ist, erteilte ihm Köppen ein paar Lehren – innerhalb der Partei wie im Umgang mit dem politischen Gegner. Köppern sicherte Lallinger darüber hinaus „einen guten Listenplatz“ für die Stadtratswahl 2026 zu.



Aus dem Stadtrat berichtete Köppen, „dass wir in Erding-West eine heftige Watschn bekommen haben“. Er bezog sich auf die Abstimmungsniederlage der CSU bei der Ansiedlung eines Lebensmittellogistikers (wir berichteten). Den anderen Fraktionen gab er aber mit auf den Weg: „Es wird keine Ansiedlung ganz ohne Logistik geben, ähnlich wie bei Baustoffe Auer, alpha oder Erdinger Weißbräu. Nur Nein zu sagen, ist keine Verantwortung für die Stadtentwicklung.“



Köppen wollte das Argument, Kräfte für Logistiker gebe es gar nicht, nicht gelten lassen. Er erinnerte an die vielen Flüchtlinge. „Uns alle eint, sie möglichst schnell in Arbeit zu bringen.“ Hier bestünde die Möglichkeit dazu. Erding falle bei den Gewerbe- und Einkommensteuereinnahmen zudem zurück, auch weil die Babyboomer nach und nach in Rente gingen.



Lallinger schlug für den Fliegerhorst einen Gewerbehof nach Münchner Vorbild vor. Die Stadt, besser eine städtische Gesellschaft, könnte Grund erworben und ihn zu sehr geringen Mieten an Handwerksbetriebe weitergeben. „Das wäre Wirtschaftsförderung.“ Köppen lobte die Idee und sagte zum JU-Chef: „Schlag das dem OB vor.“



Parteiintern griff Köppen die Delegierten an, die vor einer Woche die stellvertretenden CSU-Kreisvorsitzenden Max Gotz und Ulrike Scharf mit 81 und 89 Prozent ein unerwartet schlechtes Abstimmungsergebnis zugefügt hatten. „Ich bin in der CSU eigentlich von Schwarmintelligenz ausgegangen, aber das war Schwarmdummheit.“ Denn damit seien beide als Land- beziehungsweise Bezirkstagskandidaten beschädigt worden.



Trotz klammer Kassen, sinkender Einnahmen und großer Ausgaben meinte Köppen, man werde nicht umhinkommen, auch in Langengeisling die Schulturnhalle zu erneuern und eine Mensa zu bauen. ham