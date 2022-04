„Wir haben Altenerding vernachlässigt“

Von: Hans Moritz

In den 90er Jahren errichtet worden ist die Siedlung Altenerding-Süd. Jetzt will ihr die Politik mehr Aufmerksamkeit schenken. © Hans Seeholzer

Einen Ritt quer durch die Stadtpolitik unternahm CSU-Fraktionschef Burkhard Köppen. Zwei Aussagen lassen aufhorchen.

Erding - Da setzt die Stadt Erding die Messlatte aber hoch: Die beiden neuen Feuerwehrwehrhäuser in Altenerding (Münchener Straße/Wendelsteinstraße) und Erding (Anton-Bruckner-Straße/Stadion) sollen bis Ende dieser Wahlperiode fertig sein, also bis Mai 2026. Dieses ehrgeizige Ziel nannte Burkhard Köppen am Sonntag beim CSU-Frühschoppen im Wirtshaus Kreuzeder.



Der Fraktionschef nannte beide Standorte „ideal gewählt“ und verteidigte vor allem den an der Anton-Bruckner-Straße. „Von hier aus sind die meisten Ziele gut und schnell erreichbar, auch im Hinblick auf die Konversion des Fliegerhorsts.“ Die viel befahrene Anton-Bruckner-Straße werde die Ausrückzeiten nicht nachteilig beeinflussen: „In München geht das ja auch.“ Im Zuge der Umwandlung der Luftwaffen-Basis in einen neuen Stadtteil werde auch die Feuerwehr Langengeisling neue Zuständigkeiten erhalten.



Köppen räumte ein: „Wir haben als Stadt und Stadtrat den größten Ortsteil zu lange vernachlässigt – Altenerding-Süd.“ Dabei lebten dort mehrere tausend Menschen. Allerdings sei der Wohnungswechsel dort so hoch wie in keinem anderen Bereich der 38 500-Einwohner-Stadt, gut ein Drittel pro Jahr.



Die Infrastruktur etwa mit Gastronomie und Begegnungsmöglichkeiten nannte Köppen „stark ausbaufähig“. Wichtig sei, die Entwicklung gemeinsam mit den Bürgern voranzutreiben. Ihm schwebt ein Dialogprozess vor. Als Vorbild nannte er das Quartiersmanagement in Klettham-Nord, wo man gemeinsam viel vorangebracht habe.



Zu künftigen Bebauungsplänen mahnte Köppen an, dass sie Regelung enthalten müssten, dass sie dekarbonisiert mit Wärme versorgt werden, etwa mit einer Geothermie, die weniger stark auf Gas angewiesen ist.



Auch den Stadtbusverkehr wolle man der Energiewende unterziehen. Zwar verkehren mittlerweile zwei strombetriebene Kleinbusse, „es sollen aber deutlich mehr werden“, betonte Köppen. Ferner könne man sich auch gut vorstellen, nur noch kleinere Busse durch die Stadt fahren zu lassen. Dies sei jedoch nicht ganz trivial, weil derzeit die großen Fahrzeuge auch im Schülerverkehr eingesetzt würden.



Auch auf die Konversion ging Köppen ein: „Sie wird Erding in den nächsten 40/50 Jahren komplett verändern.“ Die Planung laufe bereits, Konzepte für einen ganz neuen Stadtteil mit Wohnen, Gewerbe und Grünflächen lägen vor. Kaum Beachtung gefunden hat in seinen Augen der weitreichende Beschluss, „dass wir mit den Bodenuntersuchungen anfangen können, auch wenn wir noch gar nicht über die Flächen verfügen“. Größtes Problem sei aktuell, „dass die Stadt kaum Experten findet, die die Abteilung Stadtentwicklung verstärken, um diese Mammutaufgabe zu bewältigen“. Der Markt sei nahezu leer gefegt.



Köppen glaubt, dass an dem Hochwasserschutz aus Deichen und Mauern entlang der Sempt nichts mehr zu ändern sei. Die Planung des Wasserwirtschaftsamts (WWA) München kritisierte er erneut stark. „Ich kann nicht verstehen, warum man das Wasser nicht lange vor der Stadt Erding abfängt.“ Die Kostenberechnungen des WWA, die gegen einen naturnahen Ausbau sprechen, könne er ebenfalls nicht nachvollziehen. Allerdings meinte er auch: „Das Hochwasser ist nächstes Jahr zehn Jahre her. Es muss was vorwärtsgehen.“ In dieses Horn stieß auch Ludwig Kirmair: „Dass in zehn Jahren so gut wie nichts passiert ist, ist unerträglich.“ Auch das Klima im Stadtrat kam zur Sprache.

