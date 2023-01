Erding: Das Naschkastl schließt

Von: Gabi Zierz

Fruchtgummis, Lutscher und vieles mehr: Im Naschkastl ist bis Ende Januar Räumungsverkauf. © Gabi Zierz

Die Folgen der Pandemie und Preissteigerungen: Das Erdinger Naschkastl, das traditionsreichste Süßwarengeschäft in der Stadt, macht Ende Januar zu.

Erding – Kerstin Wildgruber zieht die Reißleine: Seit gut fünf Jahren führt sie das Naschkastl in Erding, das traditionsreichste Süßwarengeschäft der Stadt. Karl Ebinger hatte den Laden 1988 an der Krankenhausstraße eröffnet. Hier haben sich ganze Generationen von Schülern mit Fruchtgummis eingedeckt – gramm- und centweise. Ende Januar ist damit endgültig Schluss.

Die Folgen der Corona-Pandemie und stetige Preiserhöhungen der Lieferanten zwingen Wildgruber dazu. „Seit Corona steigen die Preise, aber ich habe fast nichts erhöht. Ich habe in den letzten Jahren nur noch draufgezahlt“, gibt die dreifache Mutter resigniert zu. Schon die Pandemie, nur zweieinhalb Jahre nach der Übernahme des Naschkastls von ihrem Vorgänger Anastase Theodoridis, der es wiederum 2012 von Ebinger übernommen hatte, sei heftig gewesen. Zwei Jahre lang habe sie den Laden selbst finanziert und jeden Monat ein paar tausend Euro Unkosten getragen. Immer mehr Kunden seien ausgeblieben. Dabei sei das Naschkastl eh „ein Laden, in dem man nicht reich wird“.

Bis Ende Januar findet der Räumungsverkauf statt. „Ich verkaufe alles, was weggeht – auch die Möbel“, sagt Wildgruber. Vom Sortiment seien noch 70 Prozent da, darunter Pralinen, Fruchtgummis, Schokolade und mehr. Die Restware werde sie spenden, kündigt sie an. Danach will Wildgruber erst mal kürzer treten – auch aus gesundheitlichen Gründen – und sich in aller Ruhe eine neue Aufgabe suchen.