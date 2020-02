Dauerregen lässt Flusspegel steigen

Die ergiebigen Regenfälle seit dem Wochenende haben die Pegel in den Fließgewässern im Landkreis stark ansteigen lassen. Die erste Meldestufe wurde aber noch an keinem Punkt erreicht.

Erding - Die ergiebigen Regenfälle seit dem Wochenende haben die Pegel in den Fließgewässern im Landkreis stark ansteigen lassen. Die erste Meldestufe wurde aber noch an keinem Punkt erreicht. Die Messstelle Berg bei Wörth zeigte am Montagmittag einen Wasserstand von 125 Zentimetern an, normal sind 50 Zentimeter. Die erste Warnstufe beginnt bei 130, die zweite bei 150 Zentimetern. Dieser Pegel liefert wichtige Angaben für den Schutz Erdings. Die Gfällach bei Oberding schwoll bis zum Nachmittag von 45 auf 65 Zentimeter an, der Isenflutkanal in Dorfen von 25 auf 155 Zentimeter, der Fehlbach bei Langengeisling von 60 auf 128 Zentimeter. Ab Spätnachmittag gingen die Pegel leicht zurück. Die Regenfälle sollen sich heute stark abschwächen. ham