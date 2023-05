Erding: David Ritter wird Herbstfest-Wirt

Von: Gabi Zierz

Teilen

Freut sich auf den Hüttenzauber auf dem Erdinger Herbstfest: Gastronom David Ritter. © privat

Premiere in Erding: Gastronom David Ritter wird Festwirt und betreibt heuer eine Doppelstock-Hüttn auf der Erdinger Wiesn - mit 320 Sitzplätzen.

Erding – So etwas gab’s noch nie auf dem Erdinger Herbstfest: Heuer wird eine Doppelstock-Hüttn dort aufgestellt –mit Außenbalkon und Biergarten. Tausendsassa David Ritter wird sie betreiben – gemeinsam mit dem Erdinger Brauhaus. Das gab der Großgastronom jetzt bekannt. Die Hütte biete 320 Sitzplätze und sei insgesamt für bis zu 800 Personen genehmigt, erzählte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie wird am Eingang zum Festplatz an der Schützenstraße auf der rechten Seite stehen.

Stolz stellt sich Ritter, gerade 38 Jahre alt geworden, „als neuer Festwirt einer wunderschönen Doppelstock-Hüttn“ vor, die er gemeinsam mit seinem Team und Partner Manfred Kolbeck, der auch im Wintergarten und Schwedengarten dabei war, betreiben werde. Es sind noch 100 Tage bis zur 81. Erdinger Wiesn, die heuer von Freitag, 25. August, bis Sonntag, 3. September, stattfindet.

Ritter ist voller Vorfreude, denn „erstmals macht ein Wirt zehn Tage Herbstfest und ab 23 Uhr geht’s rüber ins Weekend“. Auch den Club neben dem Festplatz betreibt er.

Dass das allein nicht geht, versteht sich von selbst. Ein großes Team und Partner braucht der Erdinger schon seit Jahren, um seine gastronomischen Ideen verwirklichen zu können. In der Erdinger Altstadt betreibt er mit seinem Bruder Matthias Ritter seit fast zehn Jahren das Café Kennedy am Schönen Turm. Außerdem ist er am Volksfestplatz neben dem Weekend Club – gemeinsam mit Partner Tom Sitter – auch mit dem Sommergarten vertreten.

Der öffnet übrigens ab Pfingstsamstag, 27. Mai, um 17 Uhr seine Pforten. Der beliebte Biergarten „hat täglich ab 17 Uhr und sonntags ab 16 Uhr geöffnet – wenn’s Wetter passt“, betont David Ritter. Die Preise hat er dort nicht erhöht. Die Halbe Bier koste weiterhin 4,30 Euro. „Es ist ja der Biergarten der Erdinger und die Leute haben weniger Geld“, sagt Ritter.

Seine Heimatstadt ist ihm gastronomisch längst zu klein geworden und so ist er seit vergangenem Herbst auch Chef im Tonwerk in Dorfen, das neben Club und Restaurant auch einen Biergarten hat. All diese Locations betreibt Ritter mit Partnern, in Dorfen sind es Andreas Wagner und Alex Gschlössl. Sein Mitarbeiterteam besteht derzeit aus einem Pool von 250 bis 300 Leuten, darunter sind viele Studenten.

Wie er all das stemmt und bei Personalausfall auch mal als Spüler oder Barkeeper einspringe? „Keine Zeit für Burnout, das denk’ ich mir jeden morgen“, sagt Ritter. Momentan baut er gerade das Frühlingsfest im Tonwerk ab, das am Sonntag zu Ende gegangen ist. „Das Wochenende war sehr gut und am Kindertag am Sonntag wurden wir überrannt“, erzählt er.

In der Doppelstockhüttn auf dem Erdinger Herbstfest werde es neben Getränken auch bayerische Schmankerl geben, kündigt Ritter an: Schweinsbraten, Obazda, Schwammerl mit Knödel, Vegetarisches – und das „alles im Reindl“. Auch das ist neu!

Dagegen wird es heuer keine Urweiße-Hüttn auf dem Herbstfest geben. Das teilte die Stadt auf Nachfrage mit. Ritters Doppelstockhüttn sei der Ersatz dafür, so Stadtsprecher Christian Wanninger.