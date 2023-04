Waxenberger: Nicht nur Dichter und Denker braucht das Land

Von: Bernd Heinzinger

Hoffen auf mehr Interesse an Ausbildungsberufen im Handwerk (v. l.): Josef Sterr, Rudi Waxenberger, Hüseyin Aslan, Ursula Zettl-Bauer und Jochen Schweitzer. © Bernd Heinzinger

Kreishandwerksmeister Rudi Waxenberger sprach bei einer CSU-Veranstaltung zum Thema Fachkräftemangel. Er wirbt mit deutlichen Worten für mehr Förderung des Handwerks.

Erding – Ein Umdenken in der Bildungspolitik forderte Josef Sterr, Vorsitzender des Arbeitskreises Schule, Bildung und Sport der Kreis-CSU bei der Veranstaltung zum Thema „Arbeits- und Fachkräftemangel“ in Erding. Vor allem die sinkende Wertschätzung des Handwerks müsse man immer wieder thematisieren: „Wenn jemand einen Meistertitel erreicht, dann braucht das eine viel größere Würdigung“, sagte Sterr.

Als Hauptreferenten hatte der Arbeitskreis den Kreishandwerksmeister Rudi Waxenberger eingeladen. Dieser betonte in seiner Rede, dass die Konzentration in der beruflichen Ausbildung junger Menschen nicht weiter auf der akademischen Bildung liegen: „Leider konnten wir dabei noch nicht zur hohen Politik durchdringen.“

Das Ansehen der handwerklichen Berufe sei in den vergangenen 30 Jahren stetig gesunken, so Waxenberger weiter: „Die Eltern sagen zu ihren Kindern, dass diese studieren müssen, ansonsten kein gutes Leben hätten.“ Das stimme aber nicht, manch ein Handwerker verdiene nämlich deutlich mehr als ein Studierter.

Als größtes Problem sieht der Wahlkämpfer, der über die CSU-Liste in den Landtag einziehen will, die Tatsache, dass alleine in Bayern 8000 Ausbildungsstellen unbesetzt blieben. Und dabei handle es sich nur um die offiziell gemeldeten: „Viele mittelständische Betriebe versuchen es aufgrund der nicht existierenden Erfolgschancen gar nicht mehr, Auszubildende zu bekommen.“

Die Ausrichtung der Politik auf das „Volk der Dichter und Denker“ sei kurzsichtig, zudem betreffe auch der demografische Wandel alle Bereiche. Vor allem durch Zuwanderung steige zwar die Anzahl der Einwohner Deutschlands und auch die Zahl der Erwerbstätigen habe mit rund 45,5 Millionen einen neuen Höchststand erreicht. Das Handwerk darbe trotzdem. Und der „unbegrenzte Zuzug“ helfe auch nicht großartig weiter. Von den hier lebenden Flüchtlingen sei aufgrund der Zuwanderungsgesetze und langen Asylverfahren nur ein geringer Teil für den Arbeitsmarkt verfügbar.

Wodurch kann es beim Handwerk also künftig besser aussehen? Ein Teil der Lösung könnte ein Abbau der exzessiven Bürokratie sein, sagte Waxenberger. Aufgrund derer würden viele Kräfte vom produktiven in den administrativen Bereich wechseln, sagte er. Auch müsse die Erkenntnis steigen, dass das Handwerk ein großer und krisenfester Wirt-schaftsfaktor sei.

Nach Waxenbergers Vortrag berichtete Hüseyin Aslan, Mitglied des CSU-Arbeitskreises, über seinen noch nicht ganz abgeschlossenen Weg zum Meister. Der 29-jährige Dorfener kam zu seiner Metzgerausbildung eigentlich nur, weil er sich erst spät um eine Lehrstelle kümmerte: „Mein Vater sagte dann, dass ich das nie schaffen würde. Das bedeutete einen besonderen Antrieb.“ Aslan schaffte die Ausbildung, wechselte nach zwei Jahren als Geselle aber die Sparte und ist heute beim Landratsamt Erding beschäftigt.

Dennoch will er unbedingt noch seinen Meister als Metzger machen, schaffte dazu bereits zwei von drei Prüfungsteilen: „Der dritte kommt diesen Sommer dazu und dann stehen mir alle Türen offen“, sagte der 29-Jährige. Ob er in seinen alten Beruf aber tatsächlich zurückkehrt, das steht nicht fest.

Man müsse in die Schulen gehen muss, um das Handwerk zu bewerben, war von den Rednern zu hören. Ein vorbildliches Beispiel präsentierten die beiden Vorstandsmitglieder des Arbeitskreises Ursula Zettl-Bauer und Jochen Schweitzer. Beide sind in der Leitung der Erdinger Mädchenrealschule tätig und veranstalteten dort einen „Tag des Handwerks“.

Interessante Betrieben hätten sich in der Schule präsentiert, erzählte Schweitzer. Mittlerweile zeigten immer mehr Mädchen Interesse an den Ausbildungsberufen im Handwerk. Schweitzer: „In den neunten Klassen machten viele Schülerinnen Praktika im Handwerk und alle gaben sich davon begeistert.“

Abschließend meinte Kreishandwerksmeister Waxenberger: „Eines ist klar: Die ins Berufsleben startende Jugend von heute besitzt Möglichkeiten, die es noch nie zuvor gab.“