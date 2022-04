Neuer Pächter gefunden: Erdinger Bahnhofskiosk wiedereröffnet

Von: Raffael Scherer

Einräumen, aufbacken und Kaffee kochen: Mitarbeiterin Anja Wolf hat am Neueröffnungstag des Erdinger Bahnhofskiosks alle Hände voll zu tun. © R. Scherer

Der Erdinger DB-ServiceStore hat wieder geöffnet. Fahrkarten darf der Kiosk weiterhin nicht verkaufen.

Erding – Seit Mittwoch herrscht wieder Leben im Kiosk am Erdinger S-Bahnhof. Seit acht Uhr früh war Mitarbeiterin Anja Wolf zusammen mit ihrer Kollegin damit beschäftigt, leere Regale zu füllen, Gebäck in den Ofen zu schieben und Kaffee zu kochen. Der Servicestore hat wieder geöffnet – wochentags ab 10 Uhr.

Die Firma Valora hat nun selbst das Gebäude der Bahn gepachtet und die bisherigen Mitarbeiter übernommen. Bis Ende März war der Kiosk von einer Unterfirma der Franchisekette geführt worden, die wegen Umsatzeinbußen in der Pandemie pleite gegangen war (wir berichteten). Wie gewohnt im Programm hat der Kiosk Backwaren, Kaffee, Getränke, Snacks und Zigaretten. Fahrkarten dürfe der Laden weiterhin nicht verkaufen, da sich die Bahn die Provision sparen wolle und auf die Automaten verweise, so Wolf.

Wiedereröffnung Bahnhofskiosk: Es gibt viel zu tun am ersten Tag

Der erste Tag hatte es in sich: „Das kann doch nicht euer ernst sein“, stöhnt Wolf, als sie auf den Zettel mit dem Planogramm für den Kühlschrank blickt. In Schwarz-Weiß ist darauf klitzeklein abgebildet, in welcher Reihenfolge die Getränkedosen aufgereiht werden sollen. Auch vor und hinter der Ladentheke hängen die Zettel mit der Bild-Anleitung.

Den Kühlschrank habe sie zunächst provisorisch aufgefüllt, damit zumindest irgendetwas drinsteht, erklärt Wolf, während sie Zigaretten auspackt und sortiert. Aktuelle Preisschilder gibt es auch noch keine, da der Drucker nicht funktioniert: „Ein super Einstieg“, meint sie und lacht. Bis dahin muss eben die Kasse Auskunft geben.

Die neuen Öffnungszeiten des Erdinger DB-ServiceStores

Der Kiosk hat montags bis freitags von 10 bis 16 sowie von 17 bis 21 Uhr geöffnet. Ein Schild mit den Öffnungszeiten fehlt jedoch noch – ebenfalls mangels Drucker. Am Dienstagabend begannen Wolf und ihre Kollegin mit den Vorarbeiten: „Da kamen bereits die ersten Stammkunden von damals“, erzählt Wolf. Aber außer ein paar Fläschchen Underberg habe sie noch nichts zu bieten gehabt, meint sie und deutet schmunzelnd auf das leere Regal.

Doch sobald alles an Ort und Stelle sei, könne es richtig los gehen, freut sich Wolf – vorausgesetzt, das Planogramm lässt sich entziffern.

