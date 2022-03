Zu wenig Umsatz: Erdinger Bahnhofskiosk schließt endgültig

Von: Raffael Scherer

Am Montag ist ihr letzter Tag: Drei Jahre lang betreute Anja Wolf den Servicestore am Erdinger Bahnhof. © Scherer

Finanzielle Einbußen wegen der Pandemie waren für den DB-Service Store nicht mehr verkraftbar. Darum schließt er ab 21. März endgültig seine Pforten.

Erding – Der 31. März wird am heftigsten, ist sich Anja Wolf sicher. Denn dann kommt die Schlussinventur des Servicestores der Deutschen Bahn am Erdinger S-Bahnhof. Dann ist endgültig Schluss mit dem Kiosk. Drei Jahre lang war die Erdingerin dort Angestellte, hatte dutzende Stammkunden und schmiss zusammen mit ihrer Vorgesetzten fast täglich den Laden. Nun verkaufen sie noch die Restbestände an Getränken, Zigaretten und Süßwaren. Laut Aushang an der Eingangstür hat der Kiosk am Montag, 21. März, zum letzten Mal geöffnet, dann ist Schluss: „Der zweite Lockdown hat uns einfach zerfetzt“, sagt Wolf.

Die erste pandemiebedingte Zwangsschließung habe dem Laden schon ordentlich zugesetzt, die zweite sei dann das Todesurteil gewesen. „Es war nichts mehr los, die Leute waren im Homeoffice, du konntest die Menschen, die aus der S-Bahn ausstiegen, an einer Hand abzählen“, erzählt Wolf.

Bahn erlaubt Kiosk keinen Fahrkartenverkauf mehr

Zudem beschloss die Deutsche Bahn vergangenes Jahr auch noch, dass der Kiosk keine Fahrkarten mehr verkaufen dürfe. Die Kunden sollten lieber direkt am Automaten ihre Tickets ziehen. Das erspare der Bahn die Provision an den Kiosk, erklärt Wolf diese Entscheidung. Sie führte zu weiteren Umsatzeinbußen. Und statt Corona-Hilfen sei in jener Zeit auch noch die Miete erhöht worden. Wie man bei weniger Umsatz rund 6000 Euro Pacht im Monat – ohne Nebenkosten – bezahlen solle, fragt Wolf und zuckt als Antwort traurig lächelnd die Schultern.

Sonst immer den ganzen Tag über geöffnet, schloss der Kiosk in der vergangenen Woche schon mittags, vergangenen Freitag sogar bereits um 10 Uhr: „Auf die vier Kunden in den zwei Stunden kommt es auch nicht mehr an“, sagt Wolf und seufzt. Die letzte Zeit habe sich der Laden zwar noch „irgendwie durchgeschleppt“, aber nun sei eben das pandemiebedingte Ende erreicht.

Erdings Service Store ist nicht der einzige betroffene Kiosk

Den anderen beiden Kiosks in Altenerding und Markt Schwaben, die ebenso zur Franchisekette Valora gehören, blühe das gleiche Schicksal, hat Wolf gehört. Sie hat sich für kommenden Monat bereits arbeitslos gemeldet.

Kleiner Trost: Nach mehreren Gesprächen weiß sie von der Bahn zumindest, dass ein neuer Pächter gesucht wird, bei dem sie dann auch wieder angestellt werden könnte. Wann das sein wird, sei noch völlig offen.

