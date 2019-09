Decathlon kommt nach Erding

Paukenschlag in der Erdinger Geschäftswelt. Der stark expandierende Sport-Filialist Decathlon eröffnet ein Geschäft in Erding. Und das schon recht bald.

Erding – „100 Sportarten unter einem Dach.“ Damit wirbt der französische XXL-Sporthändler Decathlon. Sein Filialnetz ist in den vergangenen Jahren auch in Deutschland stark gewachsen. Nun kommt Decathlon auch nach Erding – und zwar an die Anton-Huber-Straße 4 im Gewerbegebiet Erding West. Informationen unserer Zeitung bestätigten am Mittwoch die Stadt und die Lipp Markenvertriebs GmbH.

Sie hat nach laut Mit-Geschäftsführer Dirk Urland das gesamte Areal gegenüber dem Discounter Lidl erworben. Dort befinden sich bereits der Elektromarkt Expert sowie der denn’s Biomarkt.

Der erdgeschossige Gebäudekomplex wird seinen Worten zufolge nach Westen hin verlängert. Der Decathlon-Markt wird 2500 Quadratmeter groß sein, die Verkaufsfläche beträgt 2100 Quadratmeter. Als Bauherr und Vermieter tritt laut Urland der Lipp Markenvertrieb auf, Decathlon wird das Objekt mieten.

„Wir sind gerade dabei, das Baufeld vorzubereiten“, berichtet Urland, „richtig losgehen wird es in zwei bis vier Wochen“. Eröffnen soll Decathlon dann im Frühsommer 2020.

Für die Erdinger Wirtschaft ist diese Nachricht ein Paukenschlag. Decathlon ist vor allem bei jungen Leuten und Familien populär. Der französische Händler hat zu 90 Prozent Eigenmarken im Sortiment, das als sehr preisgünstig gilt. Decathlon ist dafür bekannt, die gesamte Breite des Sports abzudecken – vom Skifahren, über Radeln, Schwimmen, Stand Up Paddling bis Reiten und Kraftsport. Auch Sportbekleidung und Campingbedarf gibt es.

Für die bereits ansässigen Händler ist die Decathlon-Ansiedelung eine Herausforderung. Urland glaubt aber, „dass Decathlon eine eigene Kundschaft hat und zudem Kunden aus der Region nach Erding lockt“. Die nächsten Filialen sind in München und Landshut. Deswegen glaubt Urland auch an ein Nebeneinander von Decathlon und der ebenfalls in Erding West ansässigen Filiale von SportsDirect.com.

Mit Decathlon sind laut Urland alle anderen Pläne für das Areal Makulatur, auch die für ein Hotel.

ham