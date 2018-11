Gelebte Demokratie statt anonymer Hetze

Immer im Herbst finden die Bürgerversammlungen statt. Was sich nach einer drögen Veranstaltung anhört, ist ein wichtiger Beitrag für die Demokratie. Denn hier können die Menschen mitreden - und für ihre Heimat etwas erreichen. Unser Kommentar zum Wochenende.

Im Landkreis Erding schlagen zurzeit allabendlich Stunden gelebter Demokratie. Denn in vielen der 26 Gemeinden finden derzeit die Bürgerversammlungen statt. Rein rechtlich vollziehen die Bürgermeister dabei nur die Gemeindeordnung. Die verpflichtet sie, einmal jährlich öffentlich Rechenschaft abzulegen.

Auffällig ist: Allem Gerede von der um sich greifenden Politikverdrossenheit zum Trotze, scheint der Besuch dieser Veranstaltungen zuzunehmen. Allein die Tatsache, dass sich Säle und Wirtsstuben mit Menschen füllen, die sich für das politische Leben in ihrem Lebensmittelpunkt interessieren, ist erfreulich.

Noch bedeutender ist die Aussprache, in der sich Bürger mit Fragen und Kritik äußern dürfen – und die Rathauschefs verpflichtet sind, binnen dreier Monate zu antworten. Mehr Bürgernähe geht nicht. Es wäre töricht, so manchen Einwand zu belächeln oder als Nörgelei abzutun. Zwar geht es in der Regel (nur) um nicht gestutzte Hecken, zugeparkte Straßen, schlecht ausgeleuchtete Wege oder Radl-Rambos. #

Doch das zeigt, was den Bürgern auf den Nägeln brennt, was sie umtreibt. Für Politiker gibt es wenige Möglichkeiten, bei denen sie die Stimmung an der Basis so ungefiltert mitbekommen. Es gehört schon Mut dazu, „seinem“ Bürgermeister von Angesicht zu Angesicht die Meinung zu sagen. Vor allem in Zeiten, in denen sich in den sozialen Netzwerken immer mehr Gesichtslose hemmungslos auskotzen – anonym und damit ganz schön feige.

Man kann es auch anders herum betrachten: Wie gut leben wir im Erdinger Land, wenn das unsere größten Probleme sind?!