Den Fischen geht die Luft aus

Von: Helena Grillenberger

Probe für den Ernstfall: Das THW Markt Schwaben übte die Belüftung eines Fischweihers bei Finsing (Bild l.). Noch war das im Landkreis nicht nötig. © THW Markt Schwaben

Hitzestress in Bächen und Weihern: Für Fische werden die Gewässer zu warm. Damit haben sie zu wenig Sauerstoff.

Erding – Hitze und Trockenheit dominieren seit Wochen das Wetter. Auch Gewässer werden immer wärmer, und die Fische leiden unter den hohen Temperaturen. „Grade heuer ist das alles sehr problematisch“, erklärt Franz Flieher, Vorsitzender des Sportfischervereins Dorfen-Altenerding: „Weil’s so warm ist und von oben auch nix nachkommt.“

Die Wassermenge schrumpft bei den hohen Temperaturen, und der Sauerstoffgehalt im Wasser sinkt, erklärt Flieher. Vor allem in Bächen und Flüssen kann das problematisch werden, weil die dort lebende Tierwelt an die normalerweise hohe Sauerstoffkonzentration angepasst ist.

Aber auch in Weihern und Seen geht den Fischen die Luft aus: „Wir merken das deutlich“, sagt Thomas Schreder, Vorsitzender des Kreisjagdverbands, passionierter Angler und studierter Biologe: „Die Fische stehen in den Weihern ganz nah unter der Oberfläche. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass sie zusätzlichen Sauerstoff brauchen.“

Normalerweise halten sich Fische in stehenden Gewässern bei hohen Temperaturen eher in den tieferen Regionen auf, wo es kühler ist. Schwimmen die Fische stattdessen nach oben, spricht das für zu wenig Sauerstoff im Wasser, erläutert Schreder.

Notsituation: Am Berger See bei Steinhöring im Kreis Ebersberg ist der Ernstfall bereits eingetreten. Wegen Hitze und Trockenheit ist er weitgehend verlandet. Zwei Kubikmeter Fischkadaver wurden schon eingesammelt. © Johannes Dziemballa

In der Sempt etwa sind die häufigsten Fische Bachforellen, gefolgt von Regenbogenforellen. Diese Fischart stellt hohe Ansprüche an ihre Umwelt, die Wassertemperatur sollte im Optimalfall zwischen 8 und 14 Grad liegen. Um die 20 Grad seien noch in Ordnung, 23 Grad würden schon kritisch, so Schreder, „und ab 25 Grad geht nix mehr. Da sind alle tot.“

Die Karpfen, die in den stehenden Gewässern im Landkreis zu finden sind, hätten da eine höhere Temperaturtoleranz, weiß Flieher. „Aber auch sie haben momentan zu wenig Sauerstoff.“

Der Stress, den die hohen Temperaturen und der Sauerstoffmangel auslösen, kann für die Tiere allein schon lebensbedrohlich sein. Zusätzliche Störungen wie Schwimmer beispielsweise erhöhen den Stress nochmal, erklärt Schreder. Auch als Laie könne man darauf achten, Fischen etwas Ruhe und einen schattigen Bereich zu gönnen. Vorzeitiges Abfischen ist derzeit im Landkreis nicht geplant: „Wir lassen die Fische in Ruhe“, so Schreder. „Je mehr Ruhe, desto höher die Überlebenschance.“

Die Isen ist derzeit durchschnittlich 18,3 Grad warm, im August 2021 waren es laut dem Gewässerkundlichen Dienst Bayern im Schnitt 0,3 Grad weniger. Bei der Sempt ist es der Pegel, der Sorgen bereitet: So wurden laut dem Hochwassernachrichtendienst Bayern im August vergangenen Jahres im Schnitt etwa 76 Zentimeter gemessen, bisher waren es heuer im August durchschnittlich 66 Zentimeter.

Bei den Weihern im Landkreis, die meist ohnehin wärmer als fließende Gewässer sind, zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Der Kronthaler Weiher beispielsweise hatte während der Badesaison 2021 (von Mai bis September) laut Wasserwacht eine Durchschnittstemperatur von 19,8 Grad (19,9 ohne Messwerte September). In der diesjährigen Saison beträgt die Durchschnittstemperatur bisher 21,8 Grad.

Das THW Markt Schwaben probte bereits den Ernstfall und übte an einem Finsinger Fischweiher die Gewässerbelüftung. Heuer gab es noch keine Anfrage, erklärt stellvertretender Ortsbeauftragter Stefan Sandner. „Aber das kann natürlich aufgrund des Wetters momentan jederzeit aufploppen.“

Bei einer Gewässerbelüftung kühlt das THW nicht das Wasser ab, sondern bringt nur Frischluft, also Sauerstoff, hinein und sorgt damit gleichzeitig für ein wenig Zirkulation im Wasser. Das sei existenziell wichtig, weil die Fische ab gewissen Temperaturen nicht mehr atmen können, erläutert die Hilfsorganisation.

„Damit verhindert das THW das Ersticken der Fische“, ergänzt Schreder. „Wobei das natürlich zweischneidig sein kann, damit kommt das warme Wasser da hin, wo die Fische sich noch abkühlen können“, nennt er den Grund, weshalb das Wasser nicht komplett durchgemischt werden sollte.

Längerfristig, erklärt der Biologe, würden den Fischen vor allem naturnahe Gewässer helfen.