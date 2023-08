Der Automarkt stottert

Von: Hans Moritz

Schwieriger Absatz: Die Erdinger Autohändler versammeln sich einmal im Jahr auf der AAE in Erding.

Autohersteller klagen über einen Rückgang bei der Bestellung von Neuwagen. Auch im Landkreis Erding.

Erding - Zu Jahresbeginn wurde die staatliche Prämie für vollelektrische Autos reduziert, ab September profitieren Unternehmen nicht mehr vom Umweltbonus. Auch lokale Autohändler sind besorgt. Dies ergab eine Umfrage unserer Zeitung.



Alle bestätigen die rückläufigen Bestellzahlen. Einzig das Ausmaß wird von ihnen unterschiedlich eingeschätzt. Hans-Joachim Jäger, Geschäftsführer des Mercedes-Autohauses Nagel aus Erding, meint: „Wir haben nach zwei Ausnahmejahren einen Rückgang von Bestellungen von schätzungsweise 30 Prozent.“ Der Geschäftsführer vom Autohaus Kurth (Honda) aus Erding, Michael Zachskorn, berichtet von einem 50-prozentigen. Mitsubishi-Händler Harald Weber sogar von einem 60 bis 70-prozentigen Einbruch.



Bei den Gründen für diese Entwicklung sind sich alle einig: Es spielten viele Faktoren eine Rolle. Als Ursachen genannt werden hohe Zinsen, eine wirtschaftliche Unsicherheit der Bevölkerung angesichts steigender Lebenshaltungskosten und die Reduzierung von Zuschüssen. „Ein weiterer Grund für die Zurückhaltung ist der Anstieg der Fahrzeugpreise. Aufgrund der CO2-Anforderungen haben die Preise im Schnitt um 55 Prozent angezogen, und das in fünf Jahren“, berichtet Zachskorn. Auch die teilweise Weitergabe der erhöhten Metallpreise und die Halbleiter- und Energiekrise spiele eine Rolle bei der Preisentwicklung, ergänzt Jäger. Zudem seien die Kunden verunsichert, für welche Antriebsform sie sich entscheiden sollen – erstmals ein E-Auto oder doch noch mal einen Diesel beziehungsweise ein Benziner.



„Das sorgt logischerweise für wirtschaftliche Einbußen“, stellt Weber klar.



Das Autohaus Nagel arbeitet wiederum aktuell noch Aufträge ab, die sich in der Krisenzeit aufgestaut haben. Durch die von der Halbleiterkrise verursachten Lieferverzögerungen ist es teilweise auch zu Stornierungen gekommen. „Ab nächstem Jahr muss man die Kostenentwicklung genau betrachten und aufpassen, dass die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben nicht zu groß wird“, so Jäger. Zudem berichtet er, „dass auffällig ist, dass viele Kunden ihre Leasing-Verträge verlängern oder das Auto gleich übernehmen“.



Laut Zachskorn fangen Gebrauchtwagen und Servicesparte die durch die Ertragseinbußen im Neuwagenbereich entstandene finanzielle Lücke „aktuell recht gut“ auf. Aber in Zukunft könnte dadurch ein Problem im so genannten „After-Sales-Bereich“ entstehen, also in Bereichen wie Service, Wartung und Garantieabwicklung.



Zwar berichten alle Händler von einem Rückgang beim Absatz von Elektrofahrzeugen. Laut Jäger ging mit der Prämienkürzung auch ein Rückgang der Verkäufe einher, trotzdem sei jedes fünfte verkaufte Fahrzeug ein elektrisches. Weber sieht es positiv: „Unsere E-Autos sind erst neu auf dem Markt und daher noch relativ unbekannt. Wenn da erstmal die Werbung für anläuft, sollte es trotz der geringeren Prämie klar gehen.“ Auch Zachskorn berichtet, dass es bei ihm um E-Autos „ruhiger geworden ist in diesem Jahr“.



Ist die Reduzierung der E-Auto-Prämie eher Fluch oder Segen? Darüber sind die Meinungen geteilt. Weber zufolge war die höhere Prämie vorteilhaft, da sie zu einem höheren Umsatz geführt habe. Mit der Verringerung habe der Staat für einen Preisanstieg für den Verbraucher gesorgt und damit Elektrofahrzeuge unattraktiver gemacht. Mit dem Wegfall des Umweltbonus ab diesem September für Unternehmen werde die Zurückhaltung beim Kauf nur weiter verstärkt, ergänzt Jäger. Für die Zukunft würde er sich wieder eine stärkere Förderung von E-Autos wünschen, um wieder Anreize zu schaffen. Angesprochen auf die Reduzierung der Zuschüsse meint Zachskorn wiederum: „Finde ich richtig. E-Autos waren sehr teuer, und man hat damit nur reichere Menschen gefördert. Natürlich sind höhere Zuschüsse wirtschaftlich gut für den Betrieb. Man hat zuvor viel Steuergeld an Menschen weitergegeben, die es nicht nötig gehabt haben.“



Zachskorn prognostiziert, dass die Bestellungen auf einem niedrigeren Niveau bleiben. Als Grund nennt er, dass die CO2-Anforderungen weiter für einen Preisanstieg sorgen und dadurch sich viele Menschen Neuwagen nicht mehr leisten könnten.



Das werde zu einem Anstieg im Gebrauchtwagensektor führen. „Für dieses Jahr sieht es noch gut aus, aber 2024 könnte holprig werden. Die Kaufzurückhaltung wird vermutlich anhalten. Nächstes Jahr wird für die ganze Automobilbranche eine Herausforderung“, prognostiziert Jäger. Weber bleibt zuversichtlich: „Ich habe einige Krisen hinter mir. Die werden wir auch überstehen.“

