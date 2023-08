Erding: Der Blaue Hirsch wird zum Blou

Von: Gabi Zierz

Geschmackvoll eingerichtet ist das Vereinsheim des FC Langengeisling. Dafür hatte der Verein gesorgt. Über neue Entfaltungsmöglichkeiten freut sich der neue Wirt Louis Stärkl. © Gabi Zierz

Der FC Langengeisling hat mit Louis Stärkl einen neuen Vereinsheimwirt. Seine Vorgänger dort ziehen Mitte September in Stärkls altes Lokal in die Erdinger Altstadt.

Erding – Lokaltausch in der Erdinger Gastro-Szene: Wie berichtet, hat Louis Stärkl gerade das Vereinsheim des FC Langengeisling übernommen. Seit einer Woche ist geöffnet. Es heißt jetzt „Blou“ – in Anlehnung an Stärkls früheres Lokal „Lou“ in der Altstadt. Dorthin zieht es übrigens die früheren Vereinswirtsleute des FCL, Gerd und Anja Hirsch. Sie wollen an der Bräuhausgasse ab Mitte September ihren „Blauen Hirsch“ kulinarisch wieder aufleben lassen. Und auch aus dem Heigl’s gibt es Neuigkeiten.

Gut vier Wochen lang war der FC Langengeisling ohne Wirt. Denn Ende Juni hatte das Ehepaar Hirsch seinen „Blauen Hirsch“ geschlossen. Der Verein hatte den Mitte 2023 auslaufenden Pachtvertrag nicht verlängert (wir berichteten). Louis Stärkls Pachtvertrag fürs „Lou“ in der Bräuhausgasse war auch ausgelaufen.

„Wir wollen einfach a bisserl wachsen“, sagte der 25-Jährige Ende März, als ihn der FCL als neuen Vereinswirt vorstellte. „Bisserl“ ist untertrieben, denn das Vereinsheim hat 180 Sitzplätze, das sind dreimal so viele wie im „Lou“ – plus 80 auf der Terrasse. Hier seien auch Veranstaltungen wie Hochzeiten oder größere Geburtstagsfeiern möglich, sagt Stärkl. „Hier kann ich mich frei entfalten. Das ist auch ein Luxus“, weiß er. Angesichts der Größe des Lokals sei er vom Umsatz her auch nicht auf jeden Tisch angewiesen. Es ist also Platz für Kartenspieler. Mit Stärkl wechselt das gesamte Personal vom „Lou“ nach Geisling. „Dazu kommen zwei bis drei Aushilfen, „die auch den Kiosk mitmachen“. Und Stärkls Freundin Becky Hawkins, die beim FCL Fußball spielt, hilft ebenfalls aus. „Ich kenne hier viele schon und bin gut angenommen worden“, erzählt Stärkl: „Alle sind sehr herzlich, aber auch neugierig.“

Erste Bewährungsprobe für den Vereinswirt und sein Team ist der Bezirksliga-Heimspielauftakt des FCL am Samstag. Neben dem „Blou“ unterstützt Stärkl zweimal die Woche seine Mutter als Koch im Stärkl’s am Mühlgraben. Wie dort gibt es auch im „Blou“ am Wochenende eine Frühstücks- und Mittagskarte, weil samstags und sonntags schon ab 9.30 Uhr geöffnet ist.

Wie in seinem alten Lokal in der Altstadt gibt es auch in Langengeisling künftig die Tapas, Burger und Cocktails. Dazu kommen bayerische Schmankerl, Schnitzel, Salate und Brotzeiten.

Heigl’s-Chef sagt Servus

Kürzer treten wird ab sofort Chris Heigl. Der 38-Jährige, der seit 14 Jahren an der Maurermeistergasse die Bar „Heigl’s“ betreibt, hört als Chef dort auf. In den Sozialen Medien schrieb er: „14 Jahre sind vergangen, und ich hatte unglaublich viele schöne Momente in meinem Laden. Jetzt ist es für mich Zeit, sich zu verabschieden. Mein langjähriger Geschäftspartner Tamas rockt den Laden alleine weiter.“

Tamas Kosa hat vor zwölf Jahren als Angestellter im Heigl’s angefangen und ist seit 2018 Mitinhaber. „Seit 1. August führt er die Bar als alleiniger Inhaber“, so Heigl im Gespräch mit unserer Zeitung. Und: „Das Team und das Konzept bleiben gleich und der Name wird vorerst nicht geändert.“

Heigl kümmert sich jetzt in erster Linie um seine Dreh-Bar, mit der er seit einigen Jahren nicht nur auf dem Erdinger Herbstfest und dem Taufkirchener Volksfest vertreten ist, sondern beispielsweise auch bei der Festwoche in Bad Kötzting und heuer erstmals auf dem Nürnberger Altstadtfest.

„Es war schon a bisserl Wehmut dabei. Man geht immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagte Heigl zur Abschiedsfeier am vergangenen Wochenende. Vorerst sei nichts Neues in der Planung. Allerdings kündigte Heigl an: „Hin und wieder werdet ihr mich im Winter trotzdem noch hinter der Bar im Heigl’s finden.“