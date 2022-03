Korbinian von Prielmayer: Erdings bedeutendster Sohn

Von: Gerda Gebel

Schmucker Bau an der Prielmayerstraße in Erding: Dort steht das städtische Museum. © Peter Gebel

Er war der fromme Diplomat des Kurfürsten: Korbinian von Prielmayer. Der Erdinger gilt als bedeutendster Sohn seiner Heimatstadt.

Erding – Er gilt als bedeutendster Sohn Erdings: Korbinian von Prielmayer (1643 bis 1707). In unserer Serie über Straßennamen und Persönlichkeiten, nach denen sie benannt wurden, besuchen wir heute die Prielmayerstraße. Sie führt von der Landshuter Straße vorbei am Museum Erding bis zur Bachinger Straße.

Dass Korbinian von Prielmayer einmal als „bedeutendster Sohn Erdings“ bezeichnet würde, war bei seiner Geburt im Jahr 1643 nicht abzusehen. Der Vater arbeitete als Tagwerker und Mesner, der erst seine Leibeigenschaft ablösen musste, um überhaupt Bürger werden zu können. Der Sohn dagegen starb nach einem enormen sozialen Aufstieg bis zum Minister unter Kurfürst Max Emanuel als Adliger.

Schon in der Lateinschule der Bartholomäer in Erding wurde die Begabung des kleinen Korbinian erkannt. Anschließend wechselte er auf das Wilhelms-Gymnasium der Jesuiten in München. Rückblickend war es wahrscheinlich ein Vorteil, dass er nach dem Schulabschluss nicht studierte, sondern als Kanzleijunge in der Geheimen Kanzlei ins Berufsleben startete. Dort wurden Urkunden ausgestellt, Rats- und Gerichtsprotokolle erstellt und die Korrespondenz mit anderen Herrschern geführt.

Prielmayer nahm seine Chance wahr und machte sich unentbehrlich, wurde Vertrauensmann von Vizekanzler Kaspar von Schmid und knüpfte Kontakte zu adligen Förderern. Der Erdinger war fleißig und diskret und fiel zudem durch seine bestechend schöne Schrift auf, später reformierte er die bayerische Kanzleischrift.

Der gebürtige Erdinger machte Karriere und stieg bis zum Leiter des Inneren Archivs und der Geheimen Kanzlei auf. Durch Erhebung in den Freiherrenstand gehörte er dem bayerischen Briefadel an, hatte aber keinen Anschluss an den alten Adel. Er arbeitete nun im engsten Mitarbeiterkreis von Kurfürst Max Emanuel und bereitete als Hofkammerpräsident in Brüssel für seinen Chef die Regierungsübernahme in den Niederlanden vor.

Porträt: Der Kupferstich von 1667 zeigt Korbinian Prielmayer, das Original hängt im Museum Erding. © Museum Erding

Der talentierte Diplomat wollte stets die neutrale Haltung Bayerns durchsetzen, konnte aber den Eintritt in den Spanischen Erbfolgekrieg nicht verhindern. Nach der Niederlage im Feldzug gegen Österreich folgte er dem Kurfürsten ins Exil nach Brüssel, wo er 1707 im Alter von 64 Jahren starb.

Seiner Heimatstadt blieb Prielmayer zeitlebens eng verbunden und vertrat die Erdinger Angelegenheit sehr gut bei Hofe. Stets war er sich bewusst, dass er seine Bilderbuchkarriere der guten Ausbildung in der Lateinschule der Bartholomäer und bei den Jesuiten verdankte und verfügte in seinem Testament ein hohes Legat für das Schulwesen in Erding.

Obwohl Korbinian von Prielmayer mit seiner ausgeprägten Frömmigkeit auch in der Kirchenpolitik bleibende Spuren hinterließ, war es ihm nicht vergönnt, in einem bayerischen Kloster oder einer bayerischen Kirche die letzte Ruhe zu finden.

An der nach ihm benannten Straße in Erding befindet sich heute passenderweise auch eine Bildungseinrichtung, nämlich das von Schuhmachermeister Anton Bachmair 1856 gegründete Museum Erding. Seit 1986 ist das Museum im „Antoniusheim“ untergebracht, das seinen Namen dem Wandgemälde an der Hauptfassade verdankt. Das Gebäude diente lange Jahre als Kinderbewahranstalt, heute ist der städtische Kindergarten St. Antonius neben dem Museum untergebracht.

In der Ausstellung über „Erdinger Persönlichkeiten von A-Z“, die 2015 im Museum zu sehen war, wurde auch Korbinian von Prielmayer mit einer Tafel geehrt. Auch in München ist ihm eine Straße gewidmet. Dort, zwischen Stachus und Hauptbahnhof, befinden sich noch heute der Justizpalast und das Oberlandesgericht.

In der Literatur finden sich unterschiedliche Schreibweisen des Namens, auch Prielmair, Prielmayr oder Prielmeyer. Quellen: Museum Erding, Essay von Volker Press im Buch der Stadt zum 750. Jubiläum. GERDA UND PETER GEBEL