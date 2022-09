Der nächste Plan für Parkplatz an Landgestütstraße

Von: Alexandra Anderka

Nächster Anlauf: Auf diesem Parkplatz soll ein großes Wohn- und Geschäftshaus entstehen. © Hans Moritz

Ein neuer Bebauungsplan im so genannten „Urbanen Gebiet“ auf dem rund 2000 Quadratmeter großen Parkplatz zwischen Landgestüts- und Dr.-Henkel-Straße wurde am Dienstagabend dem Planungs- und Bauausschuss der Stadt Erding vorgestellt.

Erding - „Urbanes Gebiet“ bedeutet hier unter anderem, dass in den Gebäuden im Erdgeschoss an den Straßenseiten eine Wohnnutzung nicht möglich ist. Mit einer Gegenstimme von Cornelia Ermeier (Bündnis 90/Grüne) wurde dem Entwurf zugestimmt und somit das Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit eröffnet.



Nachdem Pläne für ein vierstöckiges Gebäude mit Geschäftsräumen und zwei Penthouse-Wohnungen, die die ehemaligen Investoren Helmut Sedlmeir und Maximilian Neumayr eingereicht hatten, vor allem an der gehörigen Dimension gescheitert waren, gibt es nun einen neuen Investor, den Stadtbaumeister Sebastian Henrich bewusst „Partner“ nannte. Denn der habe die Anregungen der Stadt mit Verständnis aufgenommen.



Geplant ist auch dieses Mal eine Mischform aus Wohnungen, Geschäften, Praxen und Büros, allerdings in einem höhengestaffelten Gebäude. In Richtung denkmalgeschützter Villen im Westen soll das Gebäude niedriger ausfallen. Vorgesehen sind zudem ein Fuß-und Radweg im Norden, Stellplätze für die Läden wie auch eine Tiefgarage. Im Inneren ist ein Lichthof in einer Höhe von 4,5 Metern im Plan eingezeichnet.



Die gestaffelte Bauweise missfiel Herbert Maier (Grüne), denn die bringe eine Verschattung mit sich und stehe einer „solaren Willkommenskultur“ der Stadt im Wege. Henrich entgegnete: „Es ist ein Irrglaube zu meinen, dass wir das vorschreiben können.“ Diese Entscheidung liege beim Investor, der trage auch das unternehmerische Risiko. Das Gleiche gelte für die Spielplatzfrage. Henrich bemerkte dazu: „Wir haben Bauräume, in denen sich der Investor bewegen kann. Wir wissen nicht, wo der Kinderspielplatz sein soll.“



Bezüglich Gestaltung des Flachdaches mit Begrünung, Dachterrasse oder Photovoltaik-Anlage kommentierte OB Max Gotz (CSU) : „Es stellt sich hier die Frage, will man dem häufig geäußerten Wunsch noch Wohnen nachkommen, oder gibt man einer Photovoltaikanlage den Vorzug?“



Was die gestaffelte Höhe des Gebäudes anbelangt, mahnte Gotz: „Wir müssen jetzt dabei bleiben, wir können nicht jedes Mal etwas anderes sagen“. Damit nahm er Bezug auf die Ablehnung des hohen Gebäudes der ehemaligen Investoren. Die beiden Penthouse-Wohnungen hatten die vom Landesamt für Denkmalschutz empfohlene Höhe überschritten. and