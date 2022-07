„Wir brauchen jede Kilowattstunde“

Betreiber kleiner Wasserkraftwerke froh, dass Förderstopp vom Tisch ist

Von Hans Moritz schließen

Das Plumpsen des Steins der Erleichterung dürfte lauter gewesen sein als die Turbinenräder: Auch die Betreiber der 55 Klein-Wasserkraftwerke im Kreis Erding werden weiterhin gefördert.

Erding - Das Auslaufen der Bezuschussung im Rahmen der Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) ist vom Tisch. Der Entscheidung vorausgegangen war ein ebenso massiver wie kreativer Protest.



Was man auf den ersten Blick nicht glauben mag: Erding ist eine Wasserkraft-Region. Allein die hier gewonnene Energie würde den Landkreis autark machen. Das liegt in erster Linie an den drei großen Kraftwerken im Isarkanal – in Finsing, Aufkirchen und Eitting. Sie erzeugen laut dem Windenergieatlas des Landkreises von 2016 etwa 303 Gigawattstunden Strom. Doch die fließen weniger in unsere Wohnzimmer als zu großen Teilen ins Stromnetz der Deutschen Bahn. Ein Teil geht ins Starkstrom-Überlandnetz. Die 55 kleinen Stromerzeuger kommen auf gut zehn Gigawattstunden. Sie fließen ins Niederspannungsnetz – also in die Haushalte.



Doch warum stand die Förderung überhaupt auf dem Spiel, gilt Wasserkraft doch als nachhaltige, saubere und immer wieder aufs Neue zur Verfügung stehende Energie, die weder auf Sonnenstrahlung noch auf Wind angewiesen ist, also rund um die Uhr gleichbleibend zur Verfügung steht? Vor allem Naturschützer kritisieren die angeblich schlechte Umweltbilanz der Wehranlagen. Sie unterbrächen den Abfluss, worunter die Gewässerökologie leide. Fische könnten nicht mehr auf- und absteigen. Damit verstießen die Kraftwerke gegen die Europäische Wasserrahmenrichtlinie. Dies sei angesichts der geringen Strommenge, die die 4000 Kleinkraftwerke in Bayern und 7800 in Deutschland generierten, nicht akzeptabel.



Es gibt aber auch die Gegenmeinung, wonach bei der so genannten Fischmigration kleine Fließgewässer kaum eine Rolle spielten. Noch dazu gibt es immer mehr Fischtreppen.



Fritz Schweiger ist nicht nur Betreiber des E-Werks Schweiger in Oberding, er ist auch Vorsitzender der Vereinigung der Wasserkraftwerke in Bayern (VWB). Er ist froh, dass die von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angestrebte Gesetzesänderung vom Tisch ist. „Der Förderstopp für Anlagen mit einer Leistung von bis zu 500 Kilowatt ist damit aufgehoben“, sagt er. Genauso entscheidend sei, dass der Wasserkraft nun insgesamt der Rang von „überragendem öffentlichen Interesse“ eingeräumt werde – wie allen erneuerbaren Energien. Drittens lobt Schweiger die Verbindung von Fach- und Förderrecht, was etwa Genehmigungsverfahren vereinfache.



Schweiger betont, es gehe nicht nur ums Geld. „Hätten wir nicht auch den Status des überragenden öffentlichen Interesses erhalten, hätte es erneuerbare Energie erster und zweiter Klasse gegeben. Dabei ist Wasser der einzige Energieträger, der 24 Stunden zur Verfügung steht und sich nicht abnutzt.“ Damit sei Wasserkraft grundlastfähig und netzstabilisierend. Wäre das Gesetz geändert worden, „hätte sich das negativ auf die Inbetriebnahme neuer Anlagen und die Wiedergenehmigung bestehender ausgewirkt“, ist der VBW-Chef überzeugt. Einige hätten vielleicht sogar aufgehört.



Den Streit in der Berliner Ampel – „SPD und FDP haben die Grünen überstimmt“ – will er nicht groß kommentieren: „Das war wohl mit viel Ideologie verbunden.“



Josef Pointner, der am Mühlgraben in Erding ein Sempt-Kraftwerk betreibt, ist froh, dass der Protest gewirkt hat. Gemeinsam mit Kollegen hatte er Ende Mai zu einem Tag der offenen Tür eingeladen – um die Bevölkerung zu informieren. „Die Resonanz war überraschend gut“, sagt Pointner, „die Besucher haben erfahren, dass wir nicht nur saubere Energie erzeugen, sondern auch jede Menge Müll und Unrat aus der Sempt holen“. Die Kraftwerksrechen sorgten zudem dafür, dass es eben nicht zu dem von Naturschützern beklagten Fischsterben komme. Pointner ist überzeugt: „Der Förderstopp wäre das Aus für viele Kleinwasserkraftwerke gewesen und somit auch für die vielen Millionen Kilowattstunden, die wir jetzt dringend brauchen.“



Der FW-Landtagsabgeordnete Benno Zierer meint, es sei nicht zuletzt der Protest aus Bayern und hier vor allem der von FW-Chef und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger gewesen, der die Gesetzesänderung verhindert habe. „Angesichts der aktuellen Energiekrise brauchen wir jede Kilowattstunde Strom, die lokal und ohne Emissionen erzeugt werden kann.“ Nun hätten „die Betreiber Planungssicherheit und können ihre Anliegen modernisieren und mehr Strom produzieren“.



Der CSU-Bundestagsabgeordnete Andreas Lenz erklärt, die Gesetzesänderung wäre angesichts der Energieknappheit ein „Treppenwitz“ gewesen. Ökologische Aspekte „können mit der Wasserkraft gut in Einklang gebracht werden“.

ham