Erding: Die Gedichte der Eisschwimmerin

Von: Gerda Gebel

Teilen

Kraftort Natur: Autorin Véronique Dehimi ist gerne draußen. Aus ihrem neuesten Werk liest sie am Dienstag, 26. April, in der Stadtbücherei. © Gerda Gebel

Erding - Véronique Dehimi hat schon sechs Lyrik-Bände veröffentlicht. Am Dienstag, 26. April, liest sie aus ihrem neuesten Werk in der Stadtbücherei Erding.

Erding – Das Schreiben ist die große Leidenschaft von Véronique Dehimi. In ihrer Jugend hat sie damit begonnen. Mittlerweile widmet sie sich mehr und mehr der Lyrik, also der Dichtung in Versform. Nun erscheint bereits der sechste Lyrik-Band der gebürtigen Luxemburgerin. Ihn stellt sie am Dienstag, 26. April, um 20 Uhr bei einer Lesung in der Stadtbücherei vor.

Seit 25 Jahren lebt Dehimi schon in Erding und sagt: „So lange war ich noch nie an einem Ort.“ Häufige Umzüge waren durch das Studium und die Ingenieurstätigkeit ihres Mannes erforderlich, in Bergham bei Erding sind die Dehimis dann sesshaft geworden. Nach dem Studium der Philosophie, Germanistik und Romanistik war Véronique Dehimi als Französischlehrerin an verschiedenen Schulen tätig, doch schon damals war ihr das Schulsystem oft zu eng. „Ich brauche viel Freiraum für mich, zum aktiven Nichtstun“, erklärt die 61-jährige Mutter von zwei erwachsenen Söhnen.

Den befreienden Schritt wagte sie im Alter von 40 Jahren, als die Kinder aus dem Gröbsten heraus waren, wie sie sagt. „Das war um die Jahrtausendwende, als ich mich entschied, mein Leben anders auszurichten und mir mehr Zeit für das Schreiben zu nehmen.“ Viel gelernt hat sie in der Anfangszeit als Mitglied im Münchner Literaturbüro und bei den Freien Deutschen Autoren, wo sie viel Kontakt zu anderen Schreibenden bekam. „Das hatte eher Werkstattcharakter. Man liest sich gegenseitig vor und lernt dabei viel dazu“, sagt Dehimi.

Brachte sie anfangs in erster Linie Kurzgeschichten zu Papier, so konzentrierte sie sich bald auf die Lyrik. 2016 folgte ein kleiner Roman mit dem Titel „Leg dich zu den Wölfen“. Der Roman erzählt die Geschichte einer Frau, die zu sich selbst findet und Teil der Natur wird. Dem Werk liegt das Tagebuch einer Rucksack-Reise nach Sibirien und in die Mongolei zugrunde, die die unternehmungslustige Autorin einige Jahre zuvor unternommen hatte. „Auch ein Herzenswunsch von mir“, wie sie sagt.

Auch beruflich hat sich die frühere Französischlehrerin neu orientiert. Seit sechs Jahren ist sie als Genesungsbegleiterin im Sozialpsychiatrischen Dienst in Freising tätig. Die Beratung von Menschen, die sich in einer seelischen Krise befinden, sei sehr intensiv, „aber es kommt auch viel zurück“. Literarisch ist daraus ein Lesebuch für Psychiatrie (Titel: Psycho Tisch) entstanden, das Dehimi mit herausgegeben hat. Enthalten sind Beiträge von Betroffenen, Angehörigen und Ärzten.

Zwei Drittel ihrer Gedichte verfasst Véronique Dehimi in Deutsch, den Rest in Französisch. Spannend findet die Autorin an der Lyrik, dass „man mit wenig Worten sehr viel ausdrücken kann. Es entsteht in jedem Leser neu“. Sie ist sich bewusst, dass viele Menschen ihre Probleme haben mit Lyrik, doch sie möchte die Leser motivieren, sich darauf einzulassen: „Ein Gedicht ist offen für viele Sichtweisen, jede davon ist richtig, das ist ein gutes Zeichen für ein Gedicht“, erklärt sie.

Ihr sechster Lyrik-Band trägt den Titel „Wo die Schatten der Fische ins Nachtblaue tauchen“. Dehimi wollte ihn im März auf der Leipziger Buchmesse vorstellen. „Der Termin stand schon fest, und ich war total aufgeregt.“ Dann wurde die Buchmesse coronabedingt abgesagt.

Ideen zu ihren Gedichten kommen der Autorin laufend in den Sinn, deshalb hat sie immer Papier und Stift dabei, um ihre Gedanken festzuhalten. Daheim werden die Ideen zunächst handschriftlich notiert, erst im zweiten Schritt erfolgt die Eingabe am Computer. Dort feilt Dehimi dann an den Feinheiten, verändert Wortwahl oder Rhythmus. „Manche Dinge gären auch jahrelang, bis sie reif sind“, sagt sie.

Inspiration findet sie oft in der Natur, die sie als Kraftquelle empfindet. Besonders am Notzinger Weiher fühlt sich die Wahl-Erdingerin daheim und nutzt ihn zum Schwimmen, „bei jedem Wetter durchs ganze Jahr bei jeder Temperatur“. Das Eisschwimmen hat ihr und ihren Freundinnen, die sie manchmal begleiten, den Spitznamen „Die drei Eisheiligen“ eingebracht. Er stammt vom kürzlich verstorbenen Kioskbetreiber Heini Link. „Man fühlt sich danach wie neugeboren, wie Champagner am frühen Morgen. Eine Frische, die mich lange in den Tag begleitet“, schwärmt Dehimi. Sie ist auch schon im Baikalsee bei eisigen Temperaturen geschwommen.

Hat Dehimi 80 bis 100 Gedichte gesammelt, bringt sie einen neuen Band heraus. Er ist thematisch gegliedert. Da gibt es Weiher-Gedichte, aber auch Themen wie die Komplexität menschlicher Beziehungen, Erotik oder Zeit und Vergänglichkeit werden angesprochen.

In der Stadtbücherei Erding stellt Dehimi nächsten Dienstag ihren neuesten Lyrik-Band vor und liest auch aus ihrem Roman „Leg dich zu den Wölfen“. Musikalisch begleitet wird sie von Celina Botros-Stadler an der Bratsche, dazu gibt es Tanzimprovisationen von Geli Schubert-Riechert,

Der Eintritt kostet sieben Euro. Eine Reservierung ist unter Tel. (0 81 22) 408-140 erforderlich. GERDA GEBEL