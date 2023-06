Die Erdinger Jahrhundertflut und das neue Wir-Gefühl

Von: Timo Aichele

Teilen

Mit dem Boot in Sicherheit: Die Bewohner der Austraße mussten am Abend des 2. Juni 2013 mit Booten evakuiert werden. Hier ist der Transport mit Christa Thalhammer (links im Boot), ihrem Mann (gegenüber) und weiteren Nachbarn zu sehen. Vollkommen durchnässt kamen die Evakuierten dann in eine Notunterkunft. © Thomas Gaulke

Der ganze Landkreis war betroffen von der Jahrhundertflut 2013. Die Betroffenen erfuhren große Hilfsbereitschaft und leben nun einen neuen Zusammenhalt.

Erding – Es regnet und regnet. Die Böden sind Ende Mai 2013 vollkommen durchnässt. Ganz Bayern säuft ab. Dass es zum Beispiel Passau wieder einmal hart trifft, wundert nicht. Aber den Landkreis Erding? Sonntagabend, 2. Juni, entwickelt sich die Lage auch hier zum Jahrhunderthochwasser. Um 19.25 Uhr ruft der Landrat den Katastrophenfall aus, Feuerwehren und weitere Retter sind gefordert wie nie.

Als erste Brennpunkte kristallisieren sich Reithofen und Dorfen heraus. Doch am schlimmsten wüten die Fluten in Altenerding. Austraße, Petersbergstraße und Pretzener Weg stehen unter Wasser. Etwa 30 Bewohner müssen evakuiert werden. Retter in Ölzeug nehmen Bürger huckepack, weiter geht es in Booten. Diese Nacht verbringen die Evakuierten auf Pritschen in der Turnhalle der Herzog-Tassilo-Realschule.

Tägliche Erinnerung: Christa Thalhammer mit Fotos von der Flut. © Timo Aichele

Unter ihnen ist auch Christa Thalhammer (69). Damals schleppen sie und ihre Familie schon den ganzen Tag Sandsäcke. Denn wie immer bei Starkregen droht Überschwemmungsgefahr vom Neuhauser Graben.

Als Christa Thalhammer hört „Die Sempt kommt!“, kann sie es nicht glauben. Erst fließt ein Rinnsal die Austraße herunter, keine Stunde später ist der Keller voll. Während die Thalhammers nebenan den hochbetagten Eltern helfen, steigen die braunen Fluten im eigenen Wohnzimmer immer weiter. Am Ende steht das Erdgeschoss kniehoch unter Wasser.

Gegen 23 Uhr, etwa um die Zeit, als die Thalhammers und ihre Nachbarn evakuiert werden, verkündet das Landratsamt: „Schulfrei im ganzen Landkreis.“ Bis dahin hat sich die Lage großflächig immer weiter zugespitzt. Feuerwehrler haben alle Hände voll zu tun, das Klinikum vor den Fluten zu schützen. Aufhausen geht im Hochwasser unter. Der Sempt-Park ist betroffen, das Rechenzentrum Amadeus kämpft gegen einen Millionenschaden an den Computer-Servern.

An der Isar bei Gaden gibt es Warnzeichen. Lengdorf, Pastetten, Oberding und Wartenberg sind betroffen. „Wir haben keine Pumpen mehr“, erklärt Landrat Martin Bayerstorfer. In Dorfen besteht der Hochwasserschutz die Belastungsprobe. Rettungskräfte arbeiten die ganze Nacht, um die Siedlung am Regenrückhaltebecken zu schützen. Bei Schiltern wird ein Schweinestall überschwemmt.

Sandsäcke packen: Die Feuerwehrler – wie hier am Bahof in Dorfen – leisteten Schwerstarbeit. © Hermann Weingartner

Zwischen Aufhausen und Wifling unterspült der Regen die Staatsstraße und lässt sie absacken. Weitere Straßen sind kaum noch passierbar – etwa bei Eichenkofen und Grünbach.

In Langengeisling drückt Wasser in die Keller. Dann tritt auch noch der Fehlbach über die Ufer und sucht sich über die Felder seinen Weg. In der Therme fließt Hangwasser auf den Saunabereich zu und dringt in die Technikräume ein. In Fraunberg müssen Menschen ein Haus an der Strogenbrücke verlassen.

So ergeht es auch Christa Thalhammer und ihren Nachbarn. „Die Feuerwehr hat uns nicht mehr rübergelassen. Viel zu gefährlich, im Keller ist ja der ganze Strom“, erzählt die Altenerdingerin. Nicht einmal den Geldbeutel mit Ausweis und Krankenkarte hat sie später dabei, als sie kurz vor Mitternacht im Boot evakuiert wird.

Die Nacht verbringen die Thalhammers – Christa und ihr Mann Johann, der krebskranke Vater und die 80-jährige Mutter – mit etwa 30 Evakuierten in der Turnhalle der Herzog-Tassilo-Realschule. „Das war wie ein Film. Du liegst da auf dieser Pritsche, vollkommen durchnässt“, erinnert sich die 69-Jährige

Wie Klein-Venedig war in den Fluttagen 2013 auch Reithofen. Das Boot als Fortbewegungsmittel dürfte es sonst nie gegeben haben. © Thomas Gaulke

„Wir haben unheimlich viel Hilfe erfahren“, sagt Thalhammer und zählt auf: Nachbarschaftshilfe, Flughafenverein, Caritas, die Soforthilfe vom Landkreis. Die damals als Spende erhaltene Waschmaschine funktioniere immer noch. „Das ist so weit gegangen, dass wir im Briefkasten Umschläge mit Geld gefunden haben.“

Ohne Elementarschadenversicherung ist das auch bitter nötig. Das ganze Mobiliar ist hinüber, alles im Keller sowieso: Haustechnik und das Kellerbüro ihres Mannes.

Sechs Wochen lang dröhnen die Trockengeräte im Haus, dann müssen die Thalhammers den Holzboden doch herausreißen. Er ist nicht zu retten. „45 Container Schutt und Müll haben sie aus der Austraße und der Petersbergstraße rausgefahren.“

Ein halbes Jahr dauert der Kampf, bis das Gröbste repariert ist. So schlimm diese Zeit war – Christa Thalhammer denkt mit Dankbarkeit daran, was daraus Gutes erwachsen ist. „Dieser Zusammenhalt in der Nachbarschaft – unwahrscheinlich“, sagt sie mit Tränen in den Augen. Die Verwandten, ihre Kinder Karin (heute 47) und Tobias (40) halfen unentwegt. Dann noch der Freundeskreis, zum guten Teil rund um die SpVgg Altenerding: „Die Freunde sind einfach in der Tür gestanden, mit Kübel und Putzzeug in der Hand. ,Was kann ich tun?, haben sie gefragt.“

In den ersten Wochen trifft sich die ganze Straße regelmäßig zum Essen. Auch viele gespendete Mahlzeiten kommen an, etwa vom Adlberger, oder auch mal eine Ladung Eis vom Krönauer.

Christa Thalhammers Erfahrung in dieser Zeit: „Man kommt mit so wenig aus, und man fühlt sich aufgehoben in der Gemeinschaft.“ Dieser Zusammenhalt bestehe immer noch. Über den Gartenzaun schallt ständig ein herzlicher Gruß hinüber. „Und wenn ich ein paar Tage wegfahre, dann schauen die Nachbarn auf die Mama.“

Eine Sorge ist der Altenerdingerin aber in die Wiege gelegt: der Neuhauser Graben. Ihr Grundstück ist stets das erste, das überschwemmt wird, wenn es sich dort staut. Ihr Leben lang – „Nach meiner Geburt 1954 haben sie mich mit dem Boot nach Hause gefahren“ – steht Christa Thalhammer nachts mehrfach auf, wenn Hochwasser droht. Dann muss regelmäßig ein Gitter freigeräumt werden, sonst staut es sich gefährlich. „Da sind wir schon stinkig, dass hier immer noch nichts geschehen ist“, sagt Thalhammer in Richtung der Stadt.

Ihr sei durchaus bewusst, dass andere Menschen viel stärker von Naturkatastrophen getroffen worden seien, etwa im Ahrtal. Dennoch waren es harte zehn Jahre. Erst die Flut 2013, dann starb zwei Jahre später Christa Thalhammers Vater Georg Leitenstern an Krebs, wie dann 2021 auch ihr Mann Johann Thalhammer.

„Ich habe gelernt, dass man immer wieder von neuem aufstehen kann“, sagt die Altenerdingerin heute. Der Zusammenhalt mit ihrem neuen Lebensgefährten, den Kindern, ihrer Mutter Christine Leitenstern (90) und nicht zuletzt mit den Nachbarn hilft dabei so sehr. „Zum Jahrestag an diesem Samstag gehen wir mit den Nachbarn essen.“ Das ist das neue Wir-Gefühl in der Austraße.