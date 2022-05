Erding: Die neue Chefin ist eine alte Bekannte

Von: Hans Moritz

Führen die Mädchenrealschule Heilig Blut: Christiane Scharfe und Jochen Schweitzer. © Hans Moritz

Christiane Scharfe ist jetzt auch offiziell Direktorin der Mädchenrealschule Heilig Blut.

Erding – Erst war sie ein halbes Jahr nur kommissarisch im Amt, jetzt ist sie es auch offiziell: Christiane Scharfe ist neue Direktorin der kirchlichen Mädchenrealschule Heilig Blut (MRS). Ihr Stellvertreter ist Jochen Schweitzer. Beide kennen die Schule seit vielen Jahren.

Vor bald einem Jahr hatte sich Josef Grundner als Leiter der MRS in den Ruhestand verabschiedet. Ein Nachfolger war nicht in Sicht. Darum übernahm die 61 Jahre alte Christiane Scharfe die Schulleitung kommissarisch. „Ich wollte das Amt zunächst nicht“, berichtet sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch weil sich kein geeigneter Bewerber fand, wagte Scharfe doch den Sprung – mit 13 Jahren Erfahrung in der Schulleitung. An die MRS war sie bereits 1986 gekommen, als Lehrerin für Deutsch und Musik.

Studiert hatte Scharfe in Augsburg, ihr Referendariat verbrachte sie in Aschaffenburg und Brannenburg. Mitte der 80er-Jahre begleitete sie ihren Mann, der beruflich nach Erding kam. Längst ist die Mutter zweier 28 und 31 Jahre alter Söhne in Erding heimisch, lebt ihre musische Leidenschaft unter anderem als Mitglied im Kirchenchor von St. Johannes aus. An der MRS sind ihr vor allem die Bläser- und die Chorklassen ein Anliegen, die sie mit aufgebaut und viele Jahre geleitet hat. Privat ist Scharfe gerne in den Bergen unterwegs.

Ebenfalls erst kommissarisch Verantwortung übernommen hat Scharfes neuer Stellvertreter Jochen Schweitzer. Seit elf Jahren ist der 39-Jährige als Lehrer für Deutsch, evangelische Religion und Sozialkunde an der MRS und war vier Jahre Beratungsrektor. Schweitzer gilt als Vater der Gebundenen Ganztagsschule an der Schule in Trägerschaft der Erzdiözese München-Freising. Zudem engagierte er sich als Schulrechtsbeauftragter sowie berufs- und schulpsychologischer Berater.

Hinzu kommen zwei gewichtige Ehrenämter: Schweitzer ist Vize-Präsident des Bayerischen sowie des Deutschen Leichtathletikverbandes. Zur Schule ging er in Schwandorf, in Regensburg studierte er. Nach dem Referendariat in Bayreuth und Vilsbiburg kam er an die Mädchenrealschule.

Nach wie vor vakant ist die weitere Schulleiterstelle, nachdem Elisabeth Danner in Ruhestand gegangen ist. „Jetzt beginnt die Vorstellungsrunde“, kündigt Scharfe an, die die Schwierigkeit, Leitungspositionen zu besetzen, auch auf den zweijährigen Ausnahmezustand durch die Corona-Pandemie zurückführt. Sie und Schweitzer sind froh, dass sich ein „einigermaßen normales Schuljahr“ dem Ende zuneigt.

Die praktischen Abschlussprüfungen haben diese Woche begonnen, die eigentliche Mittlere Reife folgt nach den Pfingstferien. Und sie sind erleichtert, „dass es heuer endlich wieder eine richtige Abschlussfeier für alle und vor allem einen Ball geben wird, wie bis 2019 in der Luitpoldhalle in Freising“, freut sich Scharfe: „Halle und Band sind gebucht.“

Scharfe ist es ein Anliegen, nicht nur die musische Bildung der Mädchen zu fördern, sondern auch naturwissenschaftliche Talente zu wecken. „Wir ermuntern die Schülerinnen immer, sich etwa auch in Mathematik etwas zuzutrauen.“

Gut etabliert hat sich auch die Sport-Ganztagsschule, die von 26 Fünft- und 24 Sechstklässlern besucht wird. Aufgebaut hat die Ganztagsschule zusammen mit Schweitzer Ursula Zettl-Bauer. Ihre neueste Errungenschaft: wöchentlicher Tennisunterricht auf der Anlage in Altenerding. Fünf Stunden Sport sind es in der fünften Jahrgangsstufe, drei in der sechsten. Das Interesse künftiger Schülerinnen, versichert Zettl-Bauer, sei groß. Das habe der Online-Elternabend gezeigt.

Für die neuen Schulleiter erfreulich: Die Mädchenrealschule steht bei den Familien hoch im Kurs. „Zu uns kommen jedes Jahr viele Mädchen, die die gymnasiale Reife haben, aber das besondere Flair unserer Schule schätzen“, sagt Scharfe. Nicht wenige würden nach der zehnten Klasse doch noch ans Gymnasium wechseln – „und gehören dort regelmäßig zu den Klassenbesten“, freut ich Scharfe.

Am Samstag, 7. Mai, veranstaltet die MRS ein Maifest für künftige Schülerinnen: Der „Tag des offenen Klassenzimmers“ hat an der Mädchenrealschule Heilig Blut eine lange Tradition. Künftige Schülerinnen und ihre Eltern konnten sich so ein gutes Bild von der MRS und ihren vielen Angeboten machen. Heuer firmiert der Tag der offenen Tür erstmals als Maifest – am 7. Mai, von 9 bis 12.30 Uhr. Alle Klassen der Jahrgangsstufen fünf bis neun haben sich im Rahmen ihres Unterrichts etwas einfallen lassen.

Kennen lernen kann man auch die verschiedenen Bereiche der Schule wie das Tagesheim, die Greengirls, die Hochbeete bepflanzen, den Sanitätsdienst, die Netzgänger, das Blasorchester, die Schach-AG und die Tutorinnen. Es gibt Workshops fürs Lebkuchenherzen verzieren, Programmieren und Buttons bemalen sowie einen Physikversuch mit Lochkamera und Vakuumpumpe. Die Bücherei lädt zum Schmökern ein.

Neu ist der Verkauf von Dirndln aus zweiter Hand, Trachtenschlüsselanhängern und -ansteckern sowie Loops. Fürs leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.ham