Die Osterfabrik

Von: Gerda Gebel

Qualitätskontrolle: Antonia Brandhuber überprüft die gefärbten Eier auf der Farbstraße. Bis zu einer Million Eier sind es pro Ostergeschäft. © Peter Gebel

Hochbetrieb herrscht derzeit in der Eierfärberei im Geflügelhof Brandhuber in Erding-Siglfing, wo täglich Zehntausende Eiern ihre bunte Osterfarbe bekommen. Die Vorbereitungen für die Osterzeit laufen bereits seit Januar in dem Familienbetrieb. Jetzt ist man fertig.

Erding - „Die Färbemaschine läuft in den Wochen vor Ostern von 8 Uhr früh bis 8 Uhr abends“, erklärt Valentin Brandhuber, der die Geschäfte zusammen mit seinem Vater Franz führt. Im Einsatz sind neben den beiden Chefs und den vier regulären Mitarbeitern zusätzlich acht bis zehn Saisonkräfte, meist Studenten, um den gewaltigen Eieransturm zu bewältigen.



Hatte der Betrieb, der in den 60er Jahren von Franz Brandhuber senior gegründet wurde, in Spitzenzeiten bis zu 50 000 Legehennen vor Ort, so sind es heute nur noch etwa 300 Hennen, die mit ihrem Mobilstall munter auf der Wiese vor dem Haus herumpicken. Nach einem Salmonellenfund im Hühnerkot mussten 2016 alle Legehennen geschlachtet werden, obwohl sie gesund und geimpft waren – ein großer wirtschaftlicher Verlust für die Brandhubers.



Der Familienbetrieb hat sich in den vergangenen Jahren neu aufgestellt und arbeitet nun auf mehreren Standbeinen. „Wir sind jetzt eher Eierhändler“ konstatiert Valentin Brandhuber. Der 27-jährige ist nach dem BWL-Studium in den elterlichen Betrieb eingetreten, der ihm schon seit seiner Kindheit vertraut ist. Verkauft und gefärbt werden nun hauptsächlich zugekaufte Eier, die Geschäftsbeziehungen zu den Lieferanten aus Niederbayern stammen teils noch aus Großvaters Zeiten.



Vor kurzem wurde auch der Hofladen vergrößert und bietet neben den Freilandeiern auch Wild, das Valentin Brandhuber selbst schießt und zerlegt. Zu haben sind hier auch regionale Spezialitäten wie Gemüse, Kartoffeln, Honig, Mehl und Aufstriche. „Etwas ganz Besonderes sind die Nudeln, die mit unseren eigenen Freilandeiern in Eggenfelden hergestellt werden“ berichtet der Jungunternehmer stolz.



Neben dem normalen Eiergroßhandel sind vor Ostern vor allem gefärbte Eier in riesigen Mengen gefragt. Brandhubers Kunden sind dabei neben Hotels und Gastronomie auch Konditoreien und Supermärkte. „Wir haben aber auch unsere Stammkunden in Erding und Umgebung, die teilweise mit dem Radl herkommen und ihre Eierschachtel abholen“, erzählt Franz Brandhuber (57).



An der Eierfärbemaschine, die seit 15 Jahren in Siglfing im Einsatz ist, hat er manche Teile selbst gebaut und an seine Bedürfnisse angepasst. Für ihren Betrieb sind drei Personen erforderlich. Zum Start legt Cousin Jakob die rohen Eier auf das Band, dann durchlaufen sie ein Wasserbad von zirka 90 Grad. Am Ende kommen gekochte Eier heraus. „Die Eierschale von jungen Hennen ist stabiler und man hat weniger Bruch auszusortieren“ weiß Eierfachmann Franz Brandhuber.



Die gekochten Eier laufen jetzt auf die Farbstraße, wo sie auf sechs Spuren in den Farben orange, blau, gelb, rot, grün und lila eingefärbt werden. Dies geschieht durch Farbwalzen, über die die Eier mehrfach herumgewälzt werden, um eine gleichmäßige Färbung zu erzielen.



Im darauf folgenden „Kühlturm“ sorgt ein Ventilator für einen kühlen Luftstrom zum Trocknen der Farbe und zur schnelleren Abkühlung. „Damit vermeidet man den bläulichen Rand am Eigelb, der entstehen kann, wenn die Eier zu langsam abkühlen“, erklärt Valentin Brandhuber.



Nach dem Kühlturm steht die Qualitätskontrolle an, für die heute seine Schwester Antonia zuständig ist. Die Studentin sortiert gebrochene Eier aus und sorgt dafür, dass keine Lücken auf dem Band entstehen. Am Ende der Bearbeitung befüllt die Maschine die sogenannten „Höcker“, wie die 30-er Lagen auch genannt werden. Die Endkontrolle liegt dann in den bewährten Händen von Gabi Steiner, die schon seit 40 Jahren bei den Brandhubers arbeitet. Sie schichtet die Höcker in die bereitstehenden Kartons, in die jeweils 360 Eier passen.



Ebenso gleichmäßig, wie die große Eierfärbemaschine ihren Dienst tut, arbeiten auch die menschlichen Eierfärbehelfer im selben Rhythmus – ohne Hektik, aber sehr effektiv. „Wir können bis zu 75 000 Eier in einer Zwölf-Stunden-Schicht färben“, erklärt der Betriebswirt.



Noch bis zur Karwoche dauert der Hochbetrieb, dann wird es etwas ruhiger, so der Siglfinger. An den Osterfeiertagen geht es im Hause Brandhuber dann relativ ruhig zu, denn „dann sind alle froh, dass wir den Ansturm gut bewältigt haben“, sagen Vater und Sohn.



Nach Ostern wird dann die Färbemaschine wieder auf Normalbetrieb umgestellt. Gefärbt werden dann nur noch rote Brotzeiteier – bis nach Weihnachten wieder in den vorösterlichen Sechs-Farben-Modus umgeschaltet wird. ge