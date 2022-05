Die Wohnmobil-Welle

Von: Hans Moritz

Immer öfter auf unseren Straßen zu sehen: Die Zahl der Wohnmobile nimmt stark zu. © Swen Pförtner/dpa

Man sieht sie immer häufiger auf den Straßen: Wohnmobile. Die Corona-Pandemie mit ihren Reise- und Übernachtungsverboten hat die Wohnmobil-Welle weiter anschwellen lassen.

Erding - Wenn Ende dieser Woche die Pfingstferien beginnen, werden viele der rollenden Eigenheime wieder aus der Garage geholt. Dieser Boom geht auch am Landkreis Erding nicht spurlos vorbei. Die Zulassungszahlen sind in den vergangenen zehn Jahren um fast 150 Prozent in die Höhe geschnellt. Das belegen Zahlen des Statistischen Landesamtes.



Im Kreis Erding waren von diesen Ferienhäusern auf Rädern zu Jahresanfang 2022 insgesamt 1.479 registriert. Das ist mal wieder ein neuer Höchstwert. In einem Ranking aller 400 Landkreise bedeutet das Platz 139. Spitzenreiter ist übrigens der Kreis Schleswig-Flensbug mit 24 Wohnmobilen auf 1000 Einwohner. Zum Vergleich: 2012 waren es im Erdinger Land noch 882 Wohnmobile weniger. Binnen des vergangenen Jahres betrug der Zuwachs rund 13 Prozent.



Dass der Bestand immer weiter steigt, hängt auch damit zusammen, dass nur wenige Wohnmobile verschrottet werden. Eigentlich ein Öko-Traum an Nachhaltigkeit, wären da nicht massenweise Diesel unter der Haube, die wegen ihre Langstreckentauglichkeit beliebt, aber in den Versionen Euro 5, Euro 4 und älter im Visier der Deutschen Umwelthilfe und vergleichbarer Organisationen sind.



Auf diesen Trend reagiert auch die Kommunalpolitik. Die Kreistags-CSU etwa will für mehr Stellplätze sorgen. Damit spricht sie vor allem Landwirte an, die bis zu drei Stellplätze genehmigungsfrei schaffen dürfen. Stellplätze sind für viele Wohnmobilisten eine günstige Alternative zu Campingplätze. Erstere verfügen im Idealfall über eine Stromversorgung sowie über eine Station, um Abwasser abzupumpen und Frischwasser zu laden. In Erding gibt es einen – beim Gersthof an der Therme. Aber auch der Volksfestplatz könnte – zumindest zeitweise – Stellplätze für Wohnmobile bieten. In der Regel bleiben die Gäste ein bis zwei Nächte.

